Komunisté vládli strachem, když padli, nikoho jsme nezajímali. Herec otevřeně o době po revoluci

"Strach byl zásadní stavební kámen, kterým se režim snažil působit na všechny občany. Strach člověka paralyzuje. Život ve strachu byl hlavní moment, který mě nakopnul pro to, abych něco dělal," prozradil České televizi, co ho motivovalo k protirežimní aktivitě.

"Když člověk začal takto uvažovat, tak začal spontánně potkávat lidi, kteří uvažovali podobně, nebo dokonce v tom žili a dokázali o tom podat svědectví nebo nás nasměrovat k literatuře. Už v dospívání jsem měl jasno, že musím prověřit informace, které nám režim a média nabízí, protože to je propaganda," dodal.

Na shromáždění na pražském Albertově v listopadu 1989 vzpomíná jako na neuvěřitelně silný zážitek, protože se vzpomínalo na potlačení demonstrací z roku 1939. "Naplnilo mě to velkou nadějí, že mluvíme o svobodě teď a tady," přiznal.

Zpětně je podle svých slov šťastný, že se věci děly tak rychle a tak mohutně zasáhly vědomí většiny lidí ve státě. Sám prý také necítil strach, naopak měl pocit, že se všichni víc odvážili, měli důvěru a sílu.

"Neměl jsem okamžik, kdy by mi v hlavě začala blikat nějaká kontrolka. Protože jsem věřil, že to má smysl, že je to důležité," doplnil v České televizi.

Prozradil rovněž, že vnímal výrazné rozdělení hlavního města a regionů po listopadu. "Média i cenzura udělaly své a úplně rozdělily lidi. Když jsme například jeli do Domažlic, tak jsme lidi vůbec nezajímali. Snažili jsme se někoho získat, aby nám naslouchal, abychom předali relevantní informace z toho, co se stalo na Národní třídě," popsal.

"V čakovickém masokombinátu nás nechtěl pustit vrátný, který byl hrozně důležitý. S pistolí za pasem, kterou pořád třímal v ruce, abychom viděli, že má zbraň. Přemlouvali jsme ho, ale nepodařilo se," vzpomíná.

Proto se domnívá, že informace jsou to nejdůležitější. "Když bude dezinformace a lidi nebudou vědět, co se skutečně stalo, budou si myslet, že si jenom vymýšlíme nebo je to celé virtuální, tak se nedomluvíme," uzavřel herec.