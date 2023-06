Sto dnů Pavla ve funkci: Prezident chce přispět ke změně nálady v Česku

Pavel na úvod zopakoval, že raději přijme kritiku za vysokou aktivitu než za vlažný start. "Chtěl jsem ukázat, že to s odpovědným výkonem úřadu myslím naprosto vážně a že jsem se nepřišel pouze zavřít na Pražský hrad," uvedl ve vyjádření.

Bývalý náčelník armádního generálního štábu si neodpustil rýpnutí do svého předchůdce Miloše Zemana, prý měl pocit, že je ve výkonu prezidentské funkce co dohánět. "Během mandátu mého předchůdce jsme totiž viděli, že když prezident nechce anebo nemůže, tak nemusí plnit ani to základní, co veřejnost od hlavy státu očekává," poznamenal.

Hlava státu vzpomněla, že si na první tři měsíce stanovila seznam zcela konkrétních úkolů. "Společná jim byla snaha znovu nastavit směr a způsob, jakým má hlava státu při plnění svých ústavních, reprezentačních a symbolických povinností postupovat. Ačkoli to bylo hodně náročné, většinu krátkodobých úkolů se nám podařilo dotáhnout do konce a ty dlouhodobé rozpracovat," konstatoval čtvrtý český prezident.

"Za největší úspěch považuji, že jsme nastartovali směr a způsob, kterým bych rád šel dalších pět let. Je to směr ke splnění celkové vize mého prezidentství. Vize, která, jak věřím, může naši zemi posunout tam, kde bychom ji rádi viděli," sdělil s tím, že vize stojí na dvou pilířích.

Za první označil Pavel upevnění pozice Česka mezi demokratickými zeměmi s prozápadní orientací. Druhým pílířem je podle něj celková změna nálady ve společnosti. "Rád bych se po pěti letech ohlédl přes rameno a viděl, že v Česku žije daleko víc lidí, kteří věří tomu, že když něco chtějí zkusit nebo něčeho dosáhnout, tak mohou. Že jsme společností, která se nevzdává svých cílů jenom proto, že se jí předem zdají nedosažitelné," vzkázal.

Pavel také nezapomněl poděkovat svému týmu v čele s ředitelkou kanceláře Janou Vohralíkovou a především manželce Evě.

Bývalý voják Petr Pavel je prezidentem republiky od 9. března. Ve druhém kole lednové prezidentské volby porazil expremiéra Andreje Babiše (ANO), když získal přes 3,35 milionu hlasů.