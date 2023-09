Tisíce lidí mohou odejít do předčasné penze, připustil Jurečka. Na Pavla se však nezlobí

Jurečka uvedl, že kvůli odkladu účinnosti zákona může do předčasného důchodu odejít za současných podmínek až 10 tisíc lidí. Státní kasu by to v takovém případě stálo v příštím roce čtyři miliardy korun.

Pavel podepsal novelu zákona o důchodovém pojištění s jistými výhradami až v pátek 1. září. Vládní koalice si původně přála, aby parlamentem schválené změny platily už od začátku devátého kalendářního měsíce.

Ministr ve vysílání konstatoval, že se na prezidenta za jeho váhání nezlobí. "Novela nabyla účinnosti o měsíc později, ale je tam to klíčové. Že napravuje některé nejasnosti a nespravedlnosti. Navyšovány byly vyšší důchody na úkor těch nižších," konstatoval.

Šéf lidovců podotkl, že se s hlavou státu sešel dva dny před podpisem novely a během jednání zodpovídal nejrůznější otázky. "Odcházel jsem s tím, že nad tím bude přemýšlet. Neměl jsem finální rozhodnutí," dodal.

Jurečkovo ministerstvo práce a sociálních věcí už v sobotu reagovalo na některé Pavlovy výtky. "MPSV si velmi váží skutečnosti, že prezident republiky zákon podepsal a stejně jako vláda podporuje úsilí snížit budoucí deficit mezi příjmy z pojistného a výdaji na důchody," zdůraznil úřad.