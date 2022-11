U nikotinu či energetických nápojů se málo mluví o vlivu na děti, varují experti

V současné době jsou návykové látky buď zakázané - sem patří nelegální drogy, nebo regulované - například tabák či alkohol, kde stát omezuje možnost reklamy a prodeje včetně zákazu prodeje dětem. Nová kategorie by byla uprostřed. "Některé nejsou tak nebezpečné, že by je bylo nutné zakazovat a kriminalizovat, ale odborníci se shodnou na tom, že nepatří do rukou dětem," uvedl legislativní specialista odboru protidrogové politiky úřadu vlády Petr Pleva.

Za hlavní výhodu označil to, že by na tento seznam bylo možné přidat novou látku velmi rychle, protože její zařazení přímo mezi zakázané látky trvá kvůli nutnosti schválení Evropskou komisí (EK) i rok. Nově by bylo možné stanovit pravidla prodeje, zakázat reklamu nebo prodej mladým. Po dalším posouzení by se látka mohla posunout jak mezi návykové zakázané, tak regulované.

Vznik takové "mezikategorie" vítá i primářka jednoho z oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice Hana Karbanová. "Může to být efektivní. Jenom represe nikam nevede," řekla.

V současné době stojí látky typu prášku kratom, jehož účinná látka je podle odborníků opiát, mimo jakoukoliv regulaci. Problematická je například podle Tomáše Jandáče z dětské ambulance Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) její velmi snadná dostupnost i pro mladistvé, například v automatech nebo večerkách. V malých dávkách látka funguje stimulačně, ve vyšších sedativně, ale uživatelé často navyšují dávky a vzniká závislost.

"Setkáváme se s odvykacími stavy, které se podobají opiátům a opioidům," uvedl. Závislí podle něj mají příznaky jako při chřipce, zácpu, křeče, potí se, jsou skleslí nebo trpí úzkostmi. "Do ambulance se dostávají s nespavostí a psychickou dekompenzací, například úzkostmi," dodal.

Od července příštího roku bude stát poprvé regulovat i nikotinové sáčky, které nejsou tabákovými výrobky a dosavadní regulace se na ně nevztahovala. Ministerstvo zdravotnictví bude vyhláškou omezovat jejich obaly, příchutě a maximální obsah nikotinu v jednom sáčku. Odložená účinnost je podle náměstka Josefa Pavlovice (Piráti) daná nutností nechat regulaci schválit EK.

Odborníci debatovali i o tom, zda omezit věkovou hranicí prodej energetických nápojů. Podle poslance Josefa Fleka (STAN) by byla vhodná na 15 letech. Na trhu je asi 200 typů těchto nápojů obsahujících kofein, podle zákona jsou i označené jako nevhodné pro děti a kojící, prodej se ale neomezuje. "Vedlejších účinků z toho, že (mladí) nevědí, kolik mohou zkonzumovat, je docela hodně," uvedl předseda Společnosti pro výživu Petr Tláskal z Fakultní nemocnice v Motole. Připomněl, že kromě rizika samotného kofeinu zvyšují slazené nápoje také riziko vzniku obezity u dětí.