V Brně dnes proběhne poslední rozloučení se zabitým Romem

Podle představenstva energetické skupiny ČEZ je společnost schopna pokrýt výplatu dividend akcionářům ve výši 145 Kč na akcii z vlastních zdrojů, aniž by bylo nutné přijímat mimořádná opatření. Tato výplata by téměř odpovídala celému očištěnému loňskému zisku. Vedení ale upozorňuje, že takový krok by mohl snížit likviditu a kreditní rating společnosti v budoucnosti. Návrh na zvýšenou dividendu, který podalo ministerstvo financí, je v souladu s předpisy a bude projednán na valné hromadě společnosti.