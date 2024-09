Brno před 75 lety hostilo Velkou cenu Československa. Během závodu došlo k tragédii

Byla neděle 25. září 1949 a na brněnském Masarykově okruhu startovalo 23 nejlepších světových jezdců ve formulích. Protože se jednalo o první (a také jediný) závod vozů Formule 1 u nás, přilákal obrovské množství diváků. Těch mělo u trati být na neuvěřitelných 400 tisíc! Mezi čestnými hosty závod sledoval kupříkladu tehdejší ministr národní obrany, generál Ludvík Svoboda. Zdaleka ne všichni diváci ovšem dodržovali bezpečnostní opatření, a tak mnozí z nich stáli na velice nebezpečných místech, kde jim hrozilo v případě nehody na trati sražení vozidlem. A to se bohužel také stalo.

Závod startoval krátce po půl jedné po poledni. Hned v prvním kole v jedné zatáčce havarovali postupně hned tři jezdci – italský závodník Giuseppe Farina, britský pilot formule Reg Parnell a thajský princ Bira. Jezdec Farina v zatáčce ztratil kontrolu nad svým vozem a skončil s ním mezi diváky. Dvanáct z nich utrpělo těžká zranění a dva lidé zemřeli na místě. Farina byl schopen z auta vystoupit, ovšem tak nešťastně, že ho srazil další jezdec na trati, Reg Parnell, a to i když brzdil a snažil se mu vyhnout. Z toho důvodu Parnell také boural. Farina skončil se zlomenými žebry, Parnell se zraněnou rukou.

Závod po této nehodě pokračoval, narušila ho však další bouračka, a to na stejném místě, jenom o dvě kola později. To havaroval jezdec na vedoucí pozici, princ Bira. Nezvládl řízení a narazil do stromu. Vyletěl z automobilu a skončil ve větvích stromu. Tak měl shodit hasiče, který tam seděl a držel požární hlídku. Toto tvrzení ovšem není spolehlivě prokázáno a někdy bývá uváděno spíše jako smyšlená historka. Princ Bira byl hospitalizován v brněnské nemocnici, ale protože se bál o své zdraví, ba dokonce o život v komunistickém státě, a nehodlal proto v jeho zdravotnickém zařízení zůstat, byl v noci tajně převezen do Vídně. Transport se ovšem neobešel bez komplikací. Zraněný a zmatený princ Bira si totiž až na hranicích uvědomil, že u sebe nemá pas, protože ho z „bezpečnostních důvodů“ ukryl v hotelu za obraz na stěně. Proto musel absolvovat cestu zpět do Brna a pak znovu směr Vídeň. Tam také nepobyl dlouho a další den mířil do Curychu za lékařem.

Jezdci, kteří v roce 1949 v Brně havarovali, byli jinak úspěšní závodníci. Giuseppe Farina závodil již od roku 1932, o dva roky později už v rodné Itálii vítězil. Několikrát obhájil titul Mistra Itálie, roku 1950 se stal prvním mistrem světa Formule 1. Roku 1956 ukončil sportovní kariéru a o deset let později tragicky zahynul při autonehodě.

Reg Parnell se prvního automobilového závodu zúčastnil roku 1935, o pár let později poprvé zvítězil, následně pak v roce 1951 a 1957. Stejně jako výše zmíněný kolega Farina se nedožil vysokého věku, zemřel roku 1964 ve věku 52 let na zánět pobřišnice po zánětu slepého střeva.

Princ Bira pocházel z thajské královské rodiny, vystudoval sochařství a v tomto oboru se také dobře uplatnil. Za celý svůj život měl postupně šest manželek. Do závodního vozu usedl poprvé v roce 1935 a ihned začal sklízet úspěchy. Kromě automobilového závodění se věnoval také jachtingu.