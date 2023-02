V Otrokovicích bude masopustní veselice s průvodem masek a zábavou na náměstí

"Fašank v Otrokovicích není úplnou novinkou. Každoročně se o tradiční masopustní veselí starali dobrovolní hasiči. Mají krásné masky, a nás napadlo, jaká je škoda, že je vidí vlastně jen obyvatelé domů, kudy jejich průvod chodí. Ve spolupráci s Otrokovickou Besedou jsme hasiče oslovili s nabídkou spolupráce a celou událost tak zařadili na seznam městských akcí," uvedla starostka Hana Večerková (ANO).

Přidal se i Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, který se zapojí do průvodu s dětmi v maskách. "Věřím, že si i tuto akci lidé oblíbí a v tomto formátu se lehce zařadí mezi ostatní tradiční oblíbené události, které město pro občany v průběhu celého roku chystá," uvedla starostka.

Průvod vyjde v 09:00 od hasičárny centrem města, příchod na náměstí se očekává kolem 10:45. "Tam bude již od 10 hodin probíhat kulturní program. Jako první v pořadí vystoupí kapela Tady a teď. V 11 hodin potěší přítomné svým vystoupením děti z Mateřské školy Otrokovice a žáci z Ateliéru Zebra Zlín. Od 13 do 15 hodin pak bude hrát kapela Ripteto. Lidé nepřijdou ani o tradiční zabijačkové speciality, na kterých si mohou pochutnat na místě nebo si je vzít domů," uvedla dramaturgyně Otrokovické Besedy Alena Velecká.

Masopust od pradávna provázela zábava a hojná konzumace dobrého jídla a pití. Začínal svátkem Tří králů a pokračoval až do Popeleční středy, kterou začíná čtyřicetidenní půst do Velikonoc. O masopustu se v každém domě smažily koblihy či boží milosti, které v tomto období tradičně patřily do jídelníčku. Svátek, známý také jako ostatky, končiny, fašank, voračky nebo šibřinky, vždy vrcholil obřadními obchůzkami a rejem maškar.