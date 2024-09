Vedení Zelených po debaklu ve volbách rezignovalo

Stejně jako v roce 2020 kandidovali Zelení i letos pouze v koalicích s jinými stranami nebo na kandidátkách různých uskupení. Jediný mandát pro Zelené letos získala Jitka Kylišová, sociální pracovnice z plzeňské pobočky organizace Člověk v tísni. Kylišová kandidovala v Plzeňském kraji na šestém místě kandidátky hnutí Starostové a nezávislí (STAN).

V Olomouckém kraji se podařilo uspět v rámci koaličního uskupení Spojenci24 s vámi, které dosáhlo výsledku 9,62 %. Zvoleni byli ale jen zástupci koaličních partnerů, Zelení své dva mandáty neobhájili.

Ve Středočeském, Jihomoravském, Ústeckém, Královéhradeckém a Zlínském kraji, kde dosud Zelení měli po jednom mandátu v zastupitelstvech, se nikomu z kandidátů a kandidátek uspět nepodařilo.

„Výsledek letošních krajských voleb je pro Zelené velkým neúspěchem. A to navzdory tomu, že jsme všude šli do voleb v koalicích nebo na kandidátních listinách jiných stran, abychom pokud možno nedrobili politickou scénu. Já sama jsem byla koaliční lídryní ve Středočeském kraji, kde jsme získali jen 1,05 %. Po evropských volbách je to tak další neúspěch strany během pár měsíců. Za výsledek přijímám plnou odpovědnost a budu rezignovat na svoji funkci, společně s ostatními členy a členkami předsednictva. K volbě nového předsednictva a spolupředsednické dvojice dojde na sjezdu Zelených 2. listopadu,“ uvedla v tiskové zprávě spolupředsedkyně Zelených Magdalena Davis.

„Zelení se dlouhodobě potýkají s nedostatkem zdrojů i lidských kapacit. Veškerá naše práce stojí na dobrovolném úsilí mnoha lidí, kterým záleží na stavu naší půdy a krajiny, na lidských právech a humanistických hodnotách, tedy na lidech, co sdílí vizi spravedlivé a tolerantní společnosti, která prosperuje, aniž by drancovala životní prostředí na úkor budoucích generací,“ dodala.

„Nepochybuji, že zelený program má na spektru politické nabídky své pevné místo. A obávám se, že se o tom v budoucnu přesvědčíme při podobných krizích, jako byly nedávné povodně způsobené extrémními výkyvy počasí. Ty s sebou bude čím dál tím častěji přinášet měnící se klima, takže potřeba dekarbonizovat naši ekonomiku nikam nezmizí. Pevně doufám, že si tento úkol zvolení politici a političky uvědomují,“ doplnila.