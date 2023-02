Zelení budou pro volby do Evropského parlamentu jednat s ČSSD a Piráty

Zatímco v sousedním Německu jsou Zelení ve vládě, na české politické scéně se jim prozatím příliš nedaří. Komunální volby by to ale mohly změnit. „Situace nyní ukazuje, jak klíčová jsou i pro naši bezpečnost ekologická řešení v podobě čisté energie,“ konstatuje spolupředseda Zelených Michal Berg. V rozhovoru pro EuroZprávy.cz také varuje před tristní situací, co se týče péče o českou krajinu. Došlo i na téma zdražování či závislosti ČR na ruském plynu.