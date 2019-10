Hamáček chce povýšit šéfa hasičů Rybu na generálporučíka

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ředitel hasičského záchranného Drahoslav Ryba by se po třech letech mohl dočkat povýšení z hodnosti generálmajora na generálporučíka. Vyplývá to z návrhu místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), kterým se bude v úterý zabývat vláda. Podle materiálu by se měli stát brigádními generály také šéfové krajských ředitelství policie v Jihočeském a Jihomoravské kraji Luděk Procházka a Leoš Tržil.