Legislativci popírají, že by s vládou řešili nový stav nouze

Babiš v pátek řekl, že vláda si nemůže dovolit obejít Poslaneckou sněmovnu a znovu vyhlásit nový nouzový stav. Jako jediné řešení uvedl to, že by kabinet o vyhlášení požádali hejtmani. "Pokud nás k tomu vyzvou hejtmani, tak jsme okamžitě připraveni vyhlásit nouzový stav. Ne že by si to vláda vymyslela, že chce obejít Sněmovnu. Naši právníci a Legislativní rada vlády to analyzovali celý den a jsme přesvědčeni, že pokud hejtmani požádají, tak je to jediná možnost prodloužení nouzového stavu," řekl premiér.

Podle serveru SeznamZprávy ale vládní legislativci okolnosti vyhlášení nového nouzového stavu a otázku, zda takový krok nebude odporovat ústavním pravidlům, neřešili. "Legislativní rada vlády se tím určitě nezabývala. Dnes ráno se mluvilo o tom, že věcí se zabývali legislativci na ministerstvech vnitra, zdravotnictví a spravedlnosti. Ti řešili, zda a jak lze vyvolat nouzový stav. Alespoň podle toho, co říkal pan premiér, tak tito legislativci na daných rezortech řekli, že to jde," řekl serveru místopředseda legislativní rady Aleš Gerloch.

Také podle experta na ústavní právo a člena legislativní rady Jana Wintra se rada tímto tématem na svém čtvrtečním jednání nezabývala. "Když to premiér říká, patrně myslí legislativní odbor na Úřadu vlády, tedy úředníky," uvedl. Další místopředseda rady Jan Kněžínek věc odmítl komentovat.

Ministryně Benešová uvedla, že právnické záležitosti ohledně vyhlášení nového nouzového stavu si teprve opatří. "Pan premiér měl nějaké analýzy, o kterých v neděli mluvil na mimořádném jednání vlády. Já si dneska zjišťuji od místopředsedy Kněžínka, co a jak," řekla serveru. "Nevím, s kým to pan premiér řešil," uvedla ministryně na dotaz, proč Babiš v pátek hovořil o tom, že vládní legislativci nouzový stav "analyzovali celý den".

Vyhlášení nového nouzového stavu bez časové prodlevy od konce předchozího považuje většina právníků, které ČTK oslovila, za protiústavní. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) je naproti tomu přesvědčen o tom, že nový nouzový stav vláda vyhlásila v souladu s ústavou. Upozornil, že Sněmovna má právo jakýkoliv nouzový stav vyhlášený vládou zrušit. Shromáždit podpisy pro svolání mimořádné schůze Sněmovny ke zrušení nového nouzového stavu se pokusí opoziční SPD, uvedl předseda hnutí Tomio Okamura.