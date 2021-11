Odbory vyzvaly končící i budoucí vládu, aby dodržely dohody o růstu platů

Odbory reagovaly na nedělní prohlášení možného kandidáta na ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). Ten v České televizi řekl, že pokud nynější kabinet ANO a ČSSD schválí zvýšení platů pracovníků státu a veřejné sféry o stejnou částku, nová vláda skládaná koalicemi Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty je zřejmě zruší.

Nynější vláda se s odbory dohodla na zvýšení platových tarifů ve veřejných službách o 1400 korun, ve zdravotnictví to má být buď o tuto částku, nebo v případě vyšších platových tříd o šest procent. Šestiprocentní růst se týká například lékařů, zdravotních sester a záchranářů, řekla Žitníková. Upozornila na to, že epidemie covidu opět roste, nemocnice se plní pacienty a zdravotníci jsou velmi vytížení. Navýšení se ale podle ní má týkat všech, při epidemie pomáhali i hasiči či vojáci. Návrh by podle Žitníkové měla ve středu projednat vláda.

Po vetu Senátu z konce října vzrostou platy vrcholných politiků příští rok asi o šest procent. Pokud politici budou mít takové navýšení, bylo by podle Žitníkové nemravné, kdyby státní zaměstnanci slíbené peníze navíc nedostali. Šéf lékařského odborového klubu Martin Engel dodal, že odbory nechtějí nastupující vládě "vyhrožovat" předem, ale pokud by navýšení zrušila, líbit by si to podle něho zřejmě nenechaly.