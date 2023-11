Den odporu proti vládě. V Česku začala stávka škol, protestovat budou i odbory

Školy zapojené do výstražné stávky dnes buď zůstávají zavřené, anebo fungují v omezeném režimu. Školské odbory chtějí dosáhnout více peněz pro české školství. Nelíbí se jim návrh vládního nařízení, podle kterého by se snížily maximální počty hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu. Vedlo by to podle nich ke snížení kvality výuky. Cílem stávky je také zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) se v neděli omluvil rodičům v otevřeném dopise za komplikace způsobené dnešní stávkou. Zároveň uvedl, že od nástupu do funkce se snaží pro školství vyjednat více peněz z rozpočtu, což se mu podle jeho názoru postupně daří.

"I přesto, že rozpočet školství příští rok poroste, budou v některých jeho částech nutná úsporná opatření. Mohu Vás nicméně ujistit, že se nechystají žádné 'drastické' škrty, které by ohrozily kvalitu výuky Vašich dětí," napsal s tím, že je přesvědčen o tom, že příčinou aktuálních neshod je před lety nastavený způsob financování. Ministr prohlásil, že průběžně jedná se školskými odbory a o nalezení přijatelného kompromisu se snažil do posledních chvíle.

"Ještě jednou se Vám, vážení rodiče, omlouvám za potíže, které Vám stávka a spor způsobí. Samozřejmě za to nesu politickou odpovědnost. Stejnou odpovědnost ovšem nesu také za to, že způsob financování našich škol bude v souladu s ekonomickými možnostmi státu, bude transparentní pro daňové poplatníky a umožní férové odměňování všech zaměstnanců," dodal Bek.

Protestní akce po celé republice připravily na pondělí 27. listopadu také odbory. Hlavní akcí bude demonstrace Za lepší budoucnost ČR v Praze. Demonstranti se před akcí sejdou ve 12 hodin na náměstí Jana Palacha. O třicet minut později vyrazí pochod na Malostranské náměstí, kde začnou od 13 hodin vystoupení zástupců odborářů. Zazní i společné prohlášení.

Odboráři počítají s účastí několika tisíc osob, vyplývá z magistrátního seznamu nahlášených shromáždění. Českomoravské konfederaci odborových svazů se nelíbí konsolidační balíček, kritizuje také nezvyšování platů ve veřejné sféře či návrhy důchodových změn.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je vyhlášené stávce a dalším odborářským akcím těžké rozumět. Vláda podle něj připravila maximálně citlivý návrh důchodové reformy, ačkoliv zároveň řeší zadlužování státu. "Opravdu chtějí zadlužený stát, jenž za pár let nebude už mít ani na splácení svých dluhů ani na výplatu důchodů?" zeptal se na sociální síti X.

Premiér také nechápe, proč byla stávka svolána až nyní, když kabinet představil konsolidační balíček i důchodovou reformu už na jaře. "Nabízí se jednoduchá odpověď. Odborovým vůdcům nejde ani o úspory ani o důchody, ale o vlastní politické ambice. Nedávná neúspěšná kandidatura na prezidentský úřad a společné mítinky se zástupci opozice, včetně hnutí ANO a komunistů, ledacos napovídají," konstatoval.

Vláda podle lídra občanských demokratů stojí o dialog se sociálními partnery v čele s odbory. "Nasloucháme argumentům, řadu rozumných požadavků jsme přijali a uskutečnili. Jednáme prakticky neustále. Ale jednání není slabost, jak si to zřejmě odborářští lídři špatně vykládají. Politizaci problému, kritice za každou cenu a zbytečně vyvolávanému nátlaku ustupovat nebudeme. Ani zítra, ani v dalších měsících či letech," dodal Fiala.