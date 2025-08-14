CNN: USA a Evropa uzavírají s Ruskem navzdory sankcím obchody za miliardy dolarů

Prezident Donald Trump hrozí uvalením 25% cla na Indii a také na další země, které nakupují ruskou ropu. Chce tak Moskvu donutit k ukončení války na Ukrajině. Paradoxně ale Spojené státy a Evropa stále obchodují s Ruskem v řádu miliard dolarů, píše CNN.
Ačkoliv se obchod mezi Ruskem a Spojenými státy od začátku invaze na Ukrajinu snížil o přibližně 90 %, USA loni dovezly zboží z Ruska v hodnotě 3 miliard dolarů. To je však jen zlomek obchodu, který probíhal před válkou. Nejvýznamnější položky amerického obchodu s Ruskem tvoří hnojiva, palladium a uran s plutoniem.
V první polovině letošního roku dovezly USA z Ruska hnojiva v hodnotě 927 milionů dolarů. V loňském roce přesáhly dovozy hnojiv z Ruska 1 miliardu dolarů. Spojené státy jsou obzvláště závislé na dovozu tří typů chemických hnojiv: močoviny, močoviny a dusičnanu amonného (UAN) a chloridu draselného, zvaného také potaš.
Podle Allana Picketta, analytika společnosti S&P Global Commodity Insights, je pravděpodobné, že tento stav bude pokračovat, pokud USA nezavedou sankce na dovoz ruských hnojiv. Rusko totiž zůstává jedním z nejdůležitějších globálních dodavatelů hnojiv.
Dovoz palladia z Ruska se sice od roku 2021 výrazně snížil, ale USA ho loni i tak dovezly za 878 milionů dolarů. Do června 2025 hodnota dovozu dosáhla 594 milionů dolarů. Tento stříbřitý kov se používá v elektronickém a průmyslovém průmyslu a je klíčovou součástí katalyzátorů v automobilech.
V letošním roce dovezly USA z Ruska uran a plutonium v hodnotě 755 milionů dolarů. Loni se hodnota dovozu těchto komodit vyšplhala na 624 milionů dolarů.
Evropská unie, která je americkým partnerem v sankcích proti Rusku, dovezla v roce 2024 zboží z Ruska v hodnotě 41,9 miliardy dolarů. Objem dovozu z Ruska se sice mezi prvním čtvrtletím roku 2022 a 2025 snížil o 86 %, ale EU stále obchoduje s Moskvou.
Kimberly Donovan, ředitelka Economic Statecraft Initiative v think-tanku Atlantic Council, uvedla, že se EU velmi rychle přizpůsobila, aby snížila svou závislost na Rusku. Největšími evropskými dovozci ruských fosilních paliv byly v červenci letošního roku Maďarsko, Francie, Slovensko, Belgie a Španělsko. Maďarsko a Slovensko dovážely převážně ropu, zatímco ostatní státy dováží zkapalněný zemní plyn.
Hodnota dovozu zemního plynu z Ruska za poslední čtyři roky dokonce mírně vzrostla. Dosáhla 5,23 miliardy dolarů. Důvodem je nárůst cen. Podíl Ruska na trhu se zkapalněným zemním plynem se však od roku 2021 mírně snížil z 22 % na 19 % v roce 2025. Unie zároveň výrazně zvýšila podíl na trhu s USA.
Dovoz železa a oceli se v EU prudce snížil, v prvním čtvrtletí roku 2025 dosáhl 850 milionů dolarů. To je zhruba polovina oproti stejnému čtvrtletí roku 2021. Naopak sankce a dovozní cla nezasáhly odvětví hnojiv, a proto se evropský dovoz ruských hnojiv od roku 2021 příliš nezměnil. V prvním čtvrtletí letošního roku země EU dovezly hnojiva z Ruska v hodnotě 640 milionů dolarů.
Západní společnosti navíc zůstávají v Rusku i navzdory invazi. Mezi takové firmy patří i některé ze stovky největších amerických firem. Mnohé evropské podniky, jako jsou spotřebitelské značky, maloobchody nebo softwarové firmy, také v Rusku působí.
Podle analytiků sice částky, které tyto firmy odvádí na daních do Kremlu, nejsou velké, ale jejich setrvání umožňuje Rusům pokračovat v normálním životě. To komplikuje Putinovy snahy prezentovat ekonomiku jako prosperující.
V kontrastu s poklesem obchodu mezi USA a Ruskem dovezla Indie loni z Ruska zboží v hodnotě 67 miliard dolarů. Před válkou, v roce 2021, to bylo 8,7 miliardy dolarů. Ruská ropa tak tvoří 36 % indického trhu. Rusko je pro Indii nyní největším dodavatelem ropy. Své nákupy ruské ropy zvýšila po invazi i Čína, kam míří 13,5 % veškerého ruského dovozu ropy. Čína loni dovezla z Ruska zboží v hodnotě přibližně 130 miliard dolarů, z toho 62,6 miliardy dolarů tvořily ropné produkty.
