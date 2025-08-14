Vědci hlásí revoluční objev: S pomocí AI vyvinuli antibiotika proti superbakteriím

Tým vědců z Massachusetts Institute of Technology (MIT) oznámil, že s pomocí umělé inteligence (AI) se jim podařilo vyvinout nová antibiotika, která by mohla účinně bojovat proti superbakteriím, jako je gonorea a MRSA, které jsou odolné vůči lékům.
Vývoj nových antibiotik je v současné době klíčový, protože se odhaduje, že ročně zemře na celém světě téměř 5 milionů lidí v důsledku bakteriálních infekcí rezistentních na léky.
Tyto takzvané superbacily představují jednu z největších hrozeb pro globální zdraví, protože se běžné antibiotické léčby stávají neúčinnými, píše Sky News.
Tým výzkumníků z MIT použil algoritmy generativní umělé inteligence k vytvoření více než 36 milionů možných chemických sloučenin. Tyto sloučeniny byly následně počítačově prověřeny, aby se zjistilo, zda mají antimikrobiální vlastnosti.
Nejlepší kandidáti, které AI navrhla, se ukázali jako strukturně odlišné od všech stávajících antibiotik. Zdá se, že fungují novým způsobem – narušením buněčných membrán bakterií. Výzkum objevil dvě sloučeniny, NG1 a DN1, které byly účinné proti gonoree a infekcím MRSA.
Nezisková organizace nyní pracuje na úpravě těchto sloučenin, aby byly vhodné pro další testování.
Výsledky výzkumu byly publikovány v prestižním vědeckém časopise Cell. Profesor James Collins z MIT, hlavní autor práce, uvedl, že tato práce „ukazuje sílu umělé inteligence z hlediska navrhování léků a umožňuje nám využívat mnohem větší chemické prostory, které byly dříve nedostupné“.
