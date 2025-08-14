Rusko používá na Ukrajině "double tap" taktiku. Po prvním útoku zlikviduje druhým záchranné složky

Nedávná analýza provedená televizí Sky News odhalila, že Rusko stupňuje útoky na ukrajinské záchranné složky. Podle expertů se Rusové úmyslně zaměřují na sanitky, hasičské vozy a další vozidla, která poskytují pomoc civilistům. Tyto činy jsou v rozporu se Ženevskými úmluvami.
Analýza vycházela z tiskových zpráv ukrajinské Státní služby pro mimořádné situace (DSNS) a ověřených videozáznamů z dronů. Od ledna 2024 bylo potvrzeno 82 útoků, přičemž v červenci 2025 jejich počet výrazně stoupl. Konkrétně v červenci se počet útoků ztrojnásobil oproti předchozímu měsíci, což naznačuje jasný vzorec eskalace.
Jeden z útoků, ke kterému došlo 6. července v Chersonu, ukazuje, jak se ruský dron FPV (first person view) nejprve zaměřil na čerpací stanici. Když na místo dorazil hasičský vůz, druhý dron na něj zaútočil. Záznamy z dronů, které byly zveřejněny na telegramových kanálech ruských jednotek, jasně ukazují, že terčem byly záchranné vozy s viditelnými symboly.
Na jednom z takových videí, které zveřejnila ruská brigáda, je popisek, kde se uvádí: „Cherson DSNS. Státní služba pro mimořádné situace se stává cílem, pokud vytváří překážky pro dokončení bojových úkolů. Doprava je zničena, pracovníci nejsou zraněni – cíle je dosaženo!“
Vysoký počet těchto útoků je obzvláště znepokojující, protože k nim dochází v měsících před chystaným summitem Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce, kde se mají projednávat mírové rozhovory. Podle Melindy Haringové z Atlantické rady se Rusové snaží zlomit vůli Ukrajinců k boji. Chtějí odradit zdravotníky a dobrovolníky, aby neposkytovali pomoc, a nemají žádné ohledy na mezinárodní právo.
Tato taktika, známá jako „double tap“, spočívá v tom, že po prvním útoku je cíleně proveden druhý útok, který má zlikvidovat záchranné složky, které přijely na pomoc. Tento postup je velmi nebezpečný a porušuje mezinárodní právo. Ruští vojáci monitorují záchranáře a považují je za „prioritní cíl“.
Maksym Kurčyk, vedoucí chersonské regionální záchranné služby (HOKARS), potvrdil, že Rusové monitorují jejich činnost a na sociálních sítích varují, že jsou pro ně prioritním cílem.
Navzdory nebezpečí a neustálému ohrožení života Kurchyk a jeho tým nemají v plánu přestat pracovat. „Všichni chápeme, že musíme pomáhat lidem, a tak se vystavujeme riziku, ale věříme, že jsme záchranáři a naší prací je pomáhat,“ řekl Kurčyk.
Ruské velvyslanectví v reakci na zjištění Sky News popřelo, že by se útoky zaměřovaly na civilní obyvatelstvo. Uvedlo, že všechny útoky jsou směřovány výhradně na vojenské nebo vojensko-průmyslové cíle. Svá tvrzení však nedoložilo žádnými důkazy.
Útoky na záchranné složky mají za cíl destabilizovat civilní obyvatelstvo. Vitalij Poberežnyj, výzkumník z ukrajinské investigativní skupiny Truth Hounds, uvedl, že se Rusové snaží vytvořit pocit nejistoty a bezmoci. Lidé mají nabýt dojmu, že nedostanou lékařskou pomoc nebo že jim nikdo nepomůže s hašením požárů.
Útoky na civilní cíle, včetně záchranných složek, jsou v rozporu s článkem 15 Dodatkového protokolu I Ženevských úmluv, který stanoví, že civilní zdravotnický personál musí být za všech okolností respektován a chráněn. Zpráva Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) z července 2024 potvrdila, že ruské útoky na civilní cíle jsou válečným zločinem.
Související
Výsledek hovoru mezi lídry? Trump hodně mluvil, co udělá ale neřekl
Trump: Rusko čekají vážné následky, pokud Putin neukončí válku.
válka na Ukrajině , Ruská armáda , Ukrajina
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Rusko používá na Ukrajině "double tap" taktiku. Po prvním útoku zlikviduje druhým záchranné složky
před 1 hodinou
CNN: USA a Evropa uzavírají s Ruskem navzdory sankcím obchody za miliardy dolarů
před 2 hodinami
Putin chce s Trumpem jednat o jaderných zbraních
před 3 hodinami
Nezvyklý závěr schůzky: Zelenskyj po setkání se Starmerem beze slova opustil Downing Street
před 3 hodinami
Kreml oznámil čas schůzky Putina s Trumpem
před 4 hodinami
Izrael chce přesídlit Palestince z Pásma Gazy do Jižního Súdánu
před 5 hodinami
KLDR plánuje zakotvit do ústavy odpor k Jižní Koreji
před 5 hodinami
Bude až 37 stupňů. Meteorologové v nové výstraze upřesnili stupeň nebezpečí
před 5 hodinami
Jak se chránit před extrémním počasím? Meteoroložka dala čtenářům EZ několik důležitých doporučení
před 6 hodinami
Demokraté v krizi. Potřebují lídra do prezidentských voleb, dodnes ale nikoho nemají, varuje Bidenův poradce
před 6 hodinami
Jak se Evropa chystá na ruskou hrozbu? Zvažuje i obnovu prastaré trati
před 7 hodinami
Výsledek hovoru mezi lídry? Trump hodně mluvil, co udělá ale neřekl
před 8 hodinami
Trump: Rusko čekají vážné následky, pokud Putin neukončí válku.
před 10 hodinami
Letní počasí je nejnáročnější v noci. Meteorologové vysvětlili důvod
včera
Sbormistr na Vlny nenaváže. Filmoví akademici překvapili volbou dokumentu
včera
Rusové ho naváděli. Kolumbijský žhář měl v Praze i další cíle, odhalilo vyšetřování
včera
Vlci budí na Šumavě obavy. Správa parku připustila, že jí utekli z výběhu
včera
Policie uzavřela případ vraždy čínské ženy v Hradci Králové. Muži hrozí výjimečný trest
včera
Výhled počasí až do září. Meteorologové už tuší, jak bude na začátku školního roku
včera
Dnešek patří levákům. Historie pamatuje několik úspěšných na vědeckém poli
Třináctý srpnový den je Mezinárodní den leváků. Zatímco dnes již leváctví nikoho nepřekvapuje, dříve bylo vnímáno negativně a na leváky společnost pohlížela skrz prsty. Že leváci nikdy nebyli méněcenní, to dokazují i vědci-leváci. V historii jich nebylo málo.
Zdroj: Lucie Žáková