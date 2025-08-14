Rusko používá na Ukrajině "double tap" taktiku. Po prvním útoku zlikviduje druhým záchranné složky

Libor Novák

14. srpna 2025 16:45

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině
Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině Foto: State Emergency Service of Ukraine

Nedávná analýza provedená televizí Sky News odhalila, že Rusko stupňuje útoky na ukrajinské záchranné složky. Podle expertů se Rusové úmyslně zaměřují na sanitky, hasičské vozy a další vozidla, která poskytují pomoc civilistům. Tyto činy jsou v rozporu se Ženevskými úmluvami. 

Analýza vycházela z tiskových zpráv ukrajinské Státní služby pro mimořádné situace (DSNS) a ověřených videozáznamů z dronů. Od ledna 2024 bylo potvrzeno 82 útoků, přičemž v červenci 2025 jejich počet výrazně stoupl. Konkrétně v červenci se počet útoků ztrojnásobil oproti předchozímu měsíci, což naznačuje jasný vzorec eskalace.

Jeden z útoků, ke kterému došlo 6. července v Chersonu, ukazuje, jak se ruský dron FPV (first person view) nejprve zaměřil na čerpací stanici. Když na místo dorazil hasičský vůz, druhý dron na něj zaútočil. Záznamy z dronů, které byly zveřejněny na telegramových kanálech ruských jednotek, jasně ukazují, že terčem byly záchranné vozy s viditelnými symboly.

Na jednom z takových videí, které zveřejnila ruská brigáda, je popisek, kde se uvádí: „Cherson DSNS. Státní služba pro mimořádné situace se stává cílem, pokud vytváří překážky pro dokončení bojových úkolů. Doprava je zničena, pracovníci nejsou zraněni – cíle je dosaženo!“

Vysoký počet těchto útoků je obzvláště znepokojující, protože k nim dochází v měsících před chystaným summitem Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce, kde se mají projednávat mírové rozhovory. Podle Melindy Haringové z Atlantické rady se Rusové snaží zlomit vůli Ukrajinců k boji. Chtějí odradit zdravotníky a dobrovolníky, aby neposkytovali pomoc, a nemají žádné ohledy na mezinárodní právo.

Tato taktika, známá jako „double tap“, spočívá v tom, že po prvním útoku je cíleně proveden druhý útok, který má zlikvidovat záchranné složky, které přijely na pomoc. Tento postup je velmi nebezpečný a porušuje mezinárodní právo. Ruští vojáci monitorují záchranáře a považují je za „prioritní cíl“.

Maksym Kurčyk, vedoucí chersonské regionální záchranné služby (HOKARS), potvrdil, že Rusové monitorují jejich činnost a na sociálních sítích varují, že jsou pro ně prioritním cílem.

Navzdory nebezpečí a neustálému ohrožení života Kurchyk a jeho tým nemají v plánu přestat pracovat. „Všichni chápeme, že musíme pomáhat lidem, a tak se vystavujeme riziku, ale věříme, že jsme záchranáři a naší prací je pomáhat,“ řekl Kurčyk.

Ruské velvyslanectví v reakci na zjištění Sky News popřelo, že by se útoky zaměřovaly na civilní obyvatelstvo. Uvedlo, že všechny útoky jsou směřovány výhradně na vojenské nebo vojensko-průmyslové cíle. Svá tvrzení však nedoložilo žádnými důkazy.

Útoky na záchranné složky mají za cíl destabilizovat civilní obyvatelstvo. Vitalij Poberežnyj, výzkumník z ukrajinské investigativní skupiny Truth Hounds, uvedl, že se Rusové snaží vytvořit pocit nejistoty a bezmoci. Lidé mají nabýt dojmu, že nedostanou lékařskou pomoc nebo že jim nikdo nepomůže s hašením požárů.

Útoky na civilní cíle, včetně záchranných složek, jsou v rozporu s článkem 15 Dodatkového protokolu I Ženevských úmluv, který stanoví, že civilní zdravotnický personál musí být za všech okolností respektován a chráněn. Zpráva Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) z července 2024 potvrdila, že ruské útoky na civilní cíle jsou válečným zločinem. 

