Putin chce s Trumpem jednat o jaderných zbraních

Ruský prezident Vladimir Putin pochválil energické úsilí Trumpovy administrativy o ukončení války na Ukrajině a naznačil, že by obě země mohly uzavřít novou dohodu o kontrole jaderných zbraní. Putin se tak vyjádřil ve svých prvních veřejných komentářích od chvíle, kdy americký prezident Donald Trump oznámil konání summitu na Aljašce.
Podle Putina vynakládá současná americká administrativa „energické a upřímné úsilí o zastavení nepřátelských akcí, ukončení krize a dosažení dohod, které jsou v zájmu všech stran zapojených do tohoto konfliktu“. Cílem summitu je podle něj „vytvořit dlouhodobé podmínky pro mír mezi našimi zeměmi, v Evropě i na celém světě“.
Putin naznačil, že tohoto širšího míru lze dosáhnout, pokud se v „dalších fázích“ jednání s USA „dosáhne dohod v oblasti kontroly nad strategickými útočnými zbraněmi“. Rusko a Spojené státy se v roce 2011 dohodly na omezení svých jaderných arzenálů v rámci smlouvy New START, jejíž platnost však vyprší v únoru 2026.
Tento měsíc však Trump nařídil, aby byly dvě jaderné ponorky strategicky umístěny poblíž Ruska. Reagoval tak na to, co označil za „vysoce provokativní“ poznámky Dmitrije Medveděva, bývalého ruského prezidenta a současného místopředsedy Rady bezpečnosti, který často hrozí jaderným konfliktem.
Jurij Ušakov, Putinův poradce pro zahraniční politiku, upřesnil plány na páteční summit. Prezidenti budou mít nejprve soukromý rozhovor za pomoci tlumočníků, než budou pokračovat v jednání u pracovního oběda.
Rozhovory se zaměří na válku na Ukrajině a na vyhlídky na spolupráci v obchodních a ekonomických otázkách. Po jednání se prezidenti zúčastní společné tiskové konference, která má shrnout jejich závěry.
Ušakov bude jedním z pěti členů ruského vyjednávacího týmu. Dále ho doplní ministr zahraničí Sergej Lavrov, ministr obrany Andrej Bělousov, ministr financí Anton Siluanov a Kirill Dmitriev, hlavní vyjednavač a šéf ruského fondu národního bohatství.
Na summit však nebyla pozvána Ukrajina ani Evropa, což vyvolává obavy, že by Kyjev mohl být donucen k nechtěným ústupkům. Evropští lídři, kteří se snažili naposledy oslovit Trumpa, s ním ve středu telefonovali.
Po schůzce se vyjádřili opatrně optimisticky a tvrdili, že Trump se stavěl k jejich výzvám, aby bylo okamžitě vyhlášeno příměří, a k tomu, aby měla Ukrajina v budoucích jednáních své místo.
