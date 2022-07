Stát v pololetí vybral na daních 572 miliard Kč, meziročně více

Například na dani z přidané hodnoty (DPH) stát získal v pololetí 252,1 miliardy korun, meziročně o 47 miliard korun více. Na dani z příjmu právnických osob stát vybral 128 miliard korun, meziročně o 16,5 miliardy korun více. U daně z příjmu fyzických osob příjmy v pololetí stouply meziročně o 17 procent na 83,2 miliardy korun.

Samotný státní rozpočet získal v pololetí na daňových příjmech bez pojistného na sociální zabezpečení 385,1 miliardy korun, tedy o 62,2 miliardy korun více.

Některé daně jsou takzvané sdílené daně. Patří mezi ně například DPH, daň z příjmu právnických osob nebo daň z příjmu fyzických osob. Jejich výnosy tak putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů. Na kraje připadlo loni nově 9,78 procenta a na obce 25,84 procenta z celostátního hrubého výnosu DPH, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmu fyzických osob. Do předloňska to bylo u krajů 8,92 procenta a u obcí 23,58 procenta. Daň z nemovitosti je 100procentním příjmem obcí.