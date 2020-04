Vnitro: Senátní volby na Teplicku by se měly konat do 30. června

Soud v něm konstatoval, že vláda v polovině března jednala mimo svou pravomoc, když o odkladu voleb vyhlášených po náhlém úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) rozhodla kvůli epidemii koronaviru bez souhlasu Sněmovny.

Vnitro v návrhu uvádí, že postup vlády byl legitimní a důvodný. Pokud by původně připravilo zákon, stal by se účinným zřejmě jen pár hodin před otevřením volebních místností. Usnesení NSS, podle kterého měla vláda předložit zákon o odložení voleb, nemá bezprostřední právní účinky z hlediska doplňovacích voleb, uvedlo ministerstvo v předkládací zprávě. "Je ale pravděpodobné, že by se NSS svým právním názorem řídil i v případném budoucím řízení o neplatnosti voleb," vysvětlilo předložení zákona vnitro.

Nenapravit situaci po verdiktu, který označuje vládní usnesení za akt "natolik vadný, až je nicotný", by tak podle resortu znamenalo nezanedbatelné riziko pro právní jistotu. Kabinet by měl Sněmovně navrhnout, aby předpis projednala zrychleně v aktuálním stavu legislativní nouze.

Podle předpisu by měl prezident Miloš Zeman dny konání voleb stanovit alespoň 20 dní předem tak, aby se první i případné druhé kolo uskutečnily do 30. června. "Zákon výslovně také stvrzuje platnost dosavadních úkonů v procesu přípravy voleb, například registrace kandidátů. Lhůty, které neproběhly do 15. března 2020, zákon odpovídajícím způsobem prodlužuje," uvedlo vnitro.

První kolo doplňovacích voleb na Teplicku bylo v plánu 27. a 28. března, druhé se mělo konat 3. a 4. dubna. Vítěz se ujme mandátu na zbytek Kuberova volebního období, tedy asi na čtyři roky. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) minulý týden po zveřejnění názoru NSS uvedl, že soud trval na zužujícím výkladu ústavního zákona o bezpečnosti ČR.

NSS konstatoval, že vláda jednala mimo pravomoc a měla Parlamentu předložit zákon už původně. "Chránit je třeba nejen zdraví, životy a hospodářství, ale i demokratický ústavní a právní stát," stojí v rozhodnutí, které se primárně týká návrhu na pozastavení činnosti hnutí List Jaromíra Soukupa. Soud také kritizoval to, že by měl prezident stanovit termín voleb na základě usnesení vlády. "Jistě nelze uvažovat o tom, že by normativní podmínky výkonu ústavní pravomoci prezidenta republiky mohla zakládat vláda pouhým usnesením, které ani není právním předpisem," konstatoval NSS.