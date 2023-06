Většina Čechů podporuje svobodu rozhodování o interrupcích i eutanazii

Podobně i většina obyvatel České republiky podporuje zákon o eutanazii, což znamená dobrovolné ukončení života nevyléčitelně nemocného člověka; tento názor sdílí téměř tři čtvrtiny populace. Češi také projevují tolerantní postoj k prostituci, neboť dvě pětiny obyvatel by ji akceptovaly jako legální povolání.

79 procent Čechů zastává názor, že žena by měla mít právo rozhodnout o přerušení vlastního těhotenství. Pouze dvě procenta dotázaných podporují úplný zákaz interrupcí. Zbývajících 13 procent obyvatel by povolilo umělé přerušení těhotenství za určitých okolností, zohledňující zdravotní a sociální aspekty pro ženu a dítě, a čtyři procenta by souhlasila s interrupcí pouze v případě ohrožení života matky.

Tento průzkum naznačuje, že česká společnost je v současnosti nejotevřenější volbě ženy v otázce interrupcí od počátku 90. let. V roce 1990 podporovalo právo žen na umělé přerušení těhotenství 60 procent populace. Větší podíl zastánců svobody rozhodování o interrupcích je mezi ženami a také mezi lidmi ve věkové skupině 45 až 59 let.

V České republice platí zákon, který umožňuje umělé přerušení těhotenství od roku 1957. Při žádosti matky může být těhotenství ukončeno nejpozději do 12. týdne, a v případě genetických vad až do 24. týdne. I přes několik pokusů o omezení interrupcí ze strany zákonodárců, tyto návrhy nebyly úspěšné. Například v sousedním Polsku v roce 2020 soudy v podstatě zakázaly interrupce, což vedlo k několika případům úmrtí těhotných žen, když lékaři odmítli ukončit těhotenství navzdory ohrožení života matky kvůli srdečnímu tepu plodu.

V Česku rovněž roste podpora legalizace eutanazie. Podle průzkumu souhlasí s dobrovolným ukončením života u nevyléčitelně nemocných 73 procent Čechů, což je nejvíce od roku 2007, kdy se CVVM začal touto otázkou zabývat. V roce 2007 podporovalo možnost eutanazie 58 procent populace. Proti zavedení eutanazie je nyní 20 procent Čechů, zatímco v roce 2007 to bylo 28 procent lidí. V názorech na eutanazii nejsou výrazné rozdíly mezi jednotlivými skupinami obyvatel, ale častěji vyjadřují nesouhlas lidé s římskokatolickým náboženským vyznáním. Navzdory několika návrhům zákonodárců na legalizaci eutanazie v Česku, parlament tuto možnost dosud neschválil.

Češi také projevují poměrně benevolentní postoj k prostituci. Čtyřicet procent respondentů by povolilo poskytování sexuálních služeb za úplatu a legalizovalo by tuto činnost. Dalších 37 procent by sice neuzákonilo prostituci, ale také by nechtělo trestat lidi, kteří se tímto obchodem zabývají nebo ho využívají. Pouze 12 procent Čechů by chtělo postihovat prostitutky, prostitutky i jejich klienty. Šest procent dotázaných by podporovalo tresty pouze pro lidi nabízející sexuální služby. I přesto, že byl v českém parlamentu předložen návrh na legalizaci prostituce, dosud se jeho příznivcům nepodařilo jej prosadit.