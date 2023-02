Většina Čechů upřednostňuje vyřešení války na Ukrajině diplomatickou cestou

Počet těch, co chtějí cílené protiruské sankce, meziročně klesl o 12 procentních bodů na 68 procent. Výsledky průzkumu dnes zveřejnil web iROZHLAS.cz.

"Preference používat ekonomické sankce klesla meziročně z 80 procent na 68 procent," uvedl ředitel Medianu Přemysl Čech. Mezi lidmi, kteří nevěří v efektivitu sankcí, jsou podle něj zejména lidé ve věku 45 až 59 let, dále obyvatelé menších obcí, voliči SPD a Andreje Babiše.

Aby Evropská unie a NATO řešily konflikt tím způsobem, že budou dodávat zbraně Ukrajině, si podle průzkumu přeje 56 procent respondentů, mezi nimi převažují studenti a voliči ODS.

Zastánci přímého vojenského zapojení NATO do konfliktu jsou v menšině, preferuje ho 18 procent respondentů, naopak 76 procent se proti takovému řešení spíše vymezilo.

Polovina Čechů také míní, že by Ukrajina měla vstoupit do NATO nebo do Evropské unie. Členství Ukrajiny v Evropské unii by uvítalo 12 procent, pro její vstup do NATO je 11 procent a 27 procent zastává názor přijetí Ukrajiny do obou organizací. Proti těmto třem možnostem se vymezila víc než třetina lidí.

Median provedl průzkum 17. a 18. února mezi tisícovkou lidí starších 18 let.

Rusko zaútočilo na Ukrajinu loni 24. února. Konflikt si od té doby vyžádal životy tisíců ukrajinských civilistů a miliony dalších lidí vyhnal z domovů. Ruská agrese vyvolala masivní vlnu solidarity v České republice i zahraničí. Západní lídři kroky Moskvy odsoudili a země proti Rusku uplatňují sankce.