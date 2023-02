Vzroste rodičovská na 400 tisíc? Poslanci budou jednat v březnu o zvýšení

Jde o třetí mimořádnou schůzi, kterou v poslední době poslanci ANO iniciovali. V pátek svolala z jejich podnětů Pekarová Adamová hned dvě schůze, a to k dostupnosti některých léků a k návrhu na pětileté zmrazení platů vrcholných politiků. Termín jejich zahájení bude záviset zejména na postupu nynější mimořádné schůze svolané z podnětu koaličních poslanců ke spornému vládní předloze na snížení červnové valorizace důchodů.

Hnutí ANO navrhlo, aby rodičovský příspěvek činil 400.000 korun. V dalších letech by rostl o inflaci vždy v lednu, případně v jiném termínu, pokud by míra inflace přesáhla pět procent. Předkladatelé uvedli, že domácnosti s malými dětmi, v nichž zpravidla pracuje jen jeden z rodičů nebo jde o domácnosti samoživitelů, jsou zasaženy nynějším zdražováním. Vláda poslala koncem loňského června zákonodárcům k předloze záporné stanovisko, a to kvůli zásadním dopadům do státního rozpočtu.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v nedávné době několikrát zopakoval, že chce o zvýšení rodičovské jednat v koalici. Podle jeho mínění by měla vzrůst už letos. Za vyšší rodičovskou se vyslovují také Piráti. Národní ekonomická rada vlády i další odborníci doporučují nyní až čtyřleté rodičovské volno zkrátit.

Sněmovna odmítla v polovině loňského roku přidat úpravu poslanců ANO o růstu rodičovského příspěvku k vládní předloze, která zejména zjednodušila podmínky u příspěvku na bydlení. Stejně tehdy naložila i se snahou opozičního hnutí SPD na zvýšení celkové rodičovské na 360.000 korun. Hnutí ANO pak prosazovalo projednání předlohy o zvýšení rodičovské na mimořádné schůzi v polovině prosince. Sněmovna návrh jejího programu koaliční většinou zamítla, schůze se tak neuskutečnila. Stejný postup se očekává i u nyní svolaných opozičních schůzí.