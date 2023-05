Zajíček je novým prezidentem Hospodářské komory, ve vedení ODS má skončit

Nejvýznamnější stavby dálniční, železniční a vodní dopravní infrastruktury by měly ze zákona získat povolení ve lhůtě čtyř let. Počítá s tím novela liniového zákona, kterou dnes v úvodním kole podpořila Sněmovna. Čtyřletou lhůtu obsahuje evropská směrnice, kterou novela zavádí do českého práva. Změna by měla zajistit rychlejší povolování staveb. V účinnost má vstoupit letos 10. srpna.