11 procent obětí epidemie tvoří důchodci z domovů seniorů

Vyplývá to ze souhrnné zprávy o dopadech covidu-19 na sociální služby, kterou připravila Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS). Podle ní sociální služby v ČR zvládly pandemii lépe než v cizině a podíl jejich obětí je mezi srovnávanými státy druhý nejnižší. Dokument má ČTK k dispozici.

Podle zprávy bylo loni v domovech pro seniory a se zvláštním režimem asi 59.300 lůžek. Dalších zhruba 11.800 lůžek bylo v zařízeních pro postižené. V sociálních službách pracovalo kolem 116.800 zaměstnanců. V domovech pro seniory a další potřebné se nakazilo od loňského října do letošního 4. května 22.696 klientů. Do 6. srpna pak zemřelo 3418 nakažených obyvatel zařízení. V sociálních službách covid mělo 13.864 zaměstnanců, podle propočtu tedy zhruba každý osmý. "Nejhorším dnem pro sociální služby byl 15. listopad 2020, kdy bylo evidováno 5102 nakažených klientů a 3072 nakažených zaměstnanců," uvedla asociace. Po začátku května jsou počty nových pacientů podle ní minimální.

Asociace poukazuje na to, že Česko patří k zemím s nejvyšším počtem zemřelých kvůli epidemii. Podíl úmrtí v sociálních službách má ale ve srovnání s jinými státy naopak nízký. Obyvatelé domovů tvoří 11 procent obětí. Po připočtení bytů s pečovatelskou službou a dalšího seniorského bydlení, které se v cizině také vykazovalo, je to pak asi 18 procent z celkového počtu obětí. V Portugalsku to bylo 14 procent, v Británii 39 procent, v Dánsku 35 procent, v Norsku 53 procent, ve Finsku 42 procent a ve Španělsku 63 procent, uvedla APSS. Odvolává se na evropské statistiky úmrtí.

"Počty úmrtí v sociálních službách ukázaly, že jsme se nejen maximálně snažili naše klienty ochránit, ale že se nám to i podařilo, a druhé nejlepší místo je toho důkazem. Nicméně jde o velmi smutný ukazatel," uvedl prezident APSS Jiří Horecký.

Podle viceprezidentky asociace a ředitelky Domova U Biřičky Daniely Luskové klíčové pro zajištění bezpečí klientů i pracovníků byly ochranné pomůcky, zavedení přísného postupu a testování. "Kombinace všech tří metod zabránila značným ztrátám, obdobným v jiných zemích. Nyní máme ještě další metodu v podobě očkování, v tom vidíme obrovský přínos,“ uvedla Lusková.

Podle APSS je v domovech seniorů a se zvláštním režimem naočkováno asi 92 procent klientů a kolem 60 až 65 procent pracovníků. Lusková podotkla, že nyní je v zařízeních ochranných pomůcek dostatek. Připomněla, že loni na jaře ale sociální služby zůstaly úplně bez nich. Roušky šili dobrovolníci. V řadě domovů zůstávali pracovníci bez přestávky celé týdny a neopouštěli je, aby se nákaza do zařízení nedostala. Dlouhé vyjednávání předcházelo i zavedení testů.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce dnes kabinetu navrhnout zavedení povinného testování neočkovaných klientů a neočkovaných zaměstnanců sociálních služeb.