AstraZeneca dodá do Česka o 40 procent méně vakcín

Některé evropské země, například Dánsko, Rakousko či Itálie, v tomto týdnu očkování touto látkou zastavily kvůli podezřením na vážné vedlejší účinky, například krevní sraženiny. Česko žádná podobná opatření nechystá.

Výrazně méně vakcíny jich přijde v příštích dvou týdnech. "Příští týden přijde 9600 dávek místo 16.800. O týden později dostaneme jen 10.867 vakcín místo slíbených 88.000 tisíc. Na konci měsíce ale přijde 99.859 dávek," napsali na twitteru.

Česko má podle očkovací strategie objednáno od AstraZeneca tři miliony dávek. Už v únoru mělo přijít 200.000 dávek, v březnu pak 400.000. Podle otevřených dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) bylo dodáno do očkovacích center do pátku téměř 164.000 dávek vakcíny, za březen zhruba 52.000. Podle dat o očkování jí bylo podáno do pátečního večera 121.655 dávek. Tvoří tak asi 11,6 procenta všech podaných vakcín.

V Česku se očkuje i vakcínami od Pfizer/BioNTech a od Moderny. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) tento týden ve Sněmovně uvedl, že v březnu přijde víc než 1,1 milionu dávek, což je asi o 200.000 více než za leden a únor dohromady. V dubnu pak bude dávek více než dva miliony, v květnu přes 2,5 milionu a v červnu přes tři miliony. U všech dosud aplikovaných vakcín je třeba podat pro navození kompletní ochrany dvě dávky, u vakcíny od firmy Johnson & Johnson bude stačit dávka jediná. Její první dodávka by do ČR mohla dorazit na konci dubna.