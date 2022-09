Covid zřejmě už nezmizí, očkování bude potřeba každoročně, říká Viceprezident Novavaxu

"Myslím, že virus covidu už to zůstane. Je už tak široce rozšířený, přizpůsobivý a pořád mutuje, aby přežil, tak jako to dělají i jiné viry. Takže si nemyslím, že by zmizela potřeba covidových vakcín," uvedl. Shoduje se nad tím podle něj i většina odborných kapacit.

Podle Trizzina už zřejmě má svět vrchol pandemie a maximální poptávku po covidových vakcínách za sebou, ale očekává se, že bude potřeba sezónní přeočkování. "Myslím, že začínáme vidět změnu od období pandemie do endemického období,” dodal. Pandemií odborníci na epidemiologii označují mezinárodní nekontrolované šíření, endemie je šíření omezené a očekávané. Za počátek pravidelného každoročního očkování se podle Trizzina dá považovat už zahájení podávání druhé posilující dávky vakcíny v některých zemích.

Středočeská továrna, kterou Novavax koupil v roce 2020, zaměstnává 450 lidí a mohla by podle viceprezidenta vyrábět i jiné vakcíny založené na rekombinantní technologii na bázi nanočástic. Možná by podle Trizzina byla například výroba chřipkových vakcín nebo kombinovaných proti koronaviru a chřipce. Výrobní závod dříve využívala firma Baxter pro výrobu vakcín proti prasečí chřipce. Výrobní kapacita pro covidové vakcíny v současné době není maximálně využitá. "Tato továrna sama může pokrýt očekávanou poptávku celé Evropy," řekl viceprezident.

Spike protein totožný s proteinem na povrchu koronaviru z Česka se ve vakcíně smíchá s adjuvans vyráběným ve Švédské Uppsale, které posiluje její účinnost. Dosud Novavax vyrobil podle Trizzina více než 70 milionů dávek covidové vakcíny. Jejich výhodou podle něj je, že na rozdíl od mRNA vakcín nemusí být skladované zamrazené. Prozatím je dodává v lahvičkách po deseti dávkách, od poloviny příštího roku chce firma dodávat i předplněné injekce, které se snadněji používají.

Prozatím podle něj data ukazují, že i vakcína vyráběná na původní variantu viru z čínského Wu-chanu dostatečně chrání před vážným průběhem nemoci covid-19. "Nemyslíme si, že je v současné potřeba ty vakcíny upravovat na nové varianty. Může to být jiné pro mRNA vakcíny," řekl. Ty už výrobci upravili na různé typy omikronu BA.1 a bivalentní na BA.4 a BA.5.

"Virus dál mutuje, což je velká výzva. Nevíme, k jakým změnám může do budoucna dojít," dodal. Může podle něj docházet jen k menším posunům jako u různých typů omikronu nebo vzniku úplně odlišné linie, které by pak bylo potřeba vakcíny přizpůsobit. V klinické studii v Austrálii je podle Trizzina úprava Nuvaxovidu na variantu BA.1.

Vývoj covidových vakcín začal brzy po vypuknutí pandemie před koncem roku 2019 a firmy i státy do něj investovaly velké finanční prostředky. V Evropské unii, která objednala očkovací látky od několika výrobců, očkování začalo těsně před koncem roku 2020. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na konci srpna uvedl, že ČR má objednáno asi 50 milionů dávek. Zaplatila za ně v té době asi 21 miliard Kč a za sedm miliard Kč je již spotřebovala. Celkově bylo aplikováno přes 18 milionů dávek, většina vakcín typu mRNA.

První vakcíny od Novavaxu byly do ČR dodané letos v březnu. Podle tehdejších informací šlo o 130.000 dávek. Podle údajů ministerstva bylo využito 10.255 z nich. Na začátku září schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila podávání posilující dávky vakcíny, je možné ji aplikoval i po základním očkování mRNA vakcínami.