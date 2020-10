Covidový semafor: Červenou mají už čtyři okresy, riziko nákazy je v nich nejvyšší

Při předchozí aktualizaci zachycující stav k 22. září byla červená pouze Praha, 58 okresů bylo oranžových a 18 zelených. Regionů s nižším rizikem nákazy tak zůstal stejný počet. V okresech, jež jsou na mapě označeny červenou nebo oranžovou barvou, se podle opatření ministerstva zdravotnictví mají v pondělí na dva týdny uzavřít střední školy.

"V Praze stále pokračuje negativní trend onemocnění covid-19. Denní průměrný přírůstek za poslední týden činní 430 případů, tj. 32 případů na 100.000 obyvatel. Neměnné zůstává, že pozitivní případy jsou tvořené zejména mladší generací. Pozitivní případy souvisí také především se školami a školními aktivitami spojenými s trávením volného času," uvedla v tiskové zprávě ministerstva zdravotnictví hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Zelenou barvu mají na semaforu okresy České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Domažlice, Jablonec nad Nisou, Semily, Jičín, Trutnov, Žďár nad Sázavou, Jeseník, Bruntál, Tachov, Louny, Česká Lípa a Rychnov nad Kněžnou.

Prymula už dříve řekl, že mapa bude brzy jednobarevná, čímž by pozbývalo její další publikování smysl. Minulý týden novinářům řekl, že v nejbližší době bude semafor minimálně celý oranžový s některými červenými regiony, může se ale stát, že zčervená celý.

Příští týden chce Prymula představit výhledovou strategii k onemocnění covid-19. Bude obsahovat zvažovaná opatření v případě dalšího vývoje epidemie a parametry, kdy by je bylo potřeba zavést. Řekl to dnes na tiskové konferenci. Chce také zveřejňovat všechna data o epidemii, u kterých to bude možné.

"Trend, který není pozitivní, je narůstající podíl pozitivních testů," řekl Prymula. Cílem je podle něj dostat se k hranici deseti procent. Ve středu to bylo až 15 procent. Současné reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, je stále 1,24.

Ani při okamžitém zavedení přísných opatření se podle Prymuly nepodaří nárůst nových případů okamžitě zastavit. "Zbrzdění je velmi dlouhé. Je to jako plující zaoceánský parník, kdy musíte točit kormidlem hodně dopředu," řekl. Každé opatření se podle něj projeví za sedm až deset dní.

Cílem všech přijímaných opatření je podle ministra zabránit vyčerpání kapacit nemocniční péče. Podle šéfa klinické skupiny ministerstva a předsedy České společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny Vladimíra Černého bylo ve čtvrtek hospitalizovaných 1134 pacientů, na jednotkách intenzivní péče je 192 z nich. "Kapacity jsou naplněné asi ze 20 procent. Zatím ve většině nemocnic není nutné omezovat elektivní necovidové péče," dodal.

Nejvíc pacientů s covidem je v nemocnicích v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji. Vůbec nejvíc nemocných leží v nemocnici v Uherském Hradišti, kde je nakažených covidem 73.