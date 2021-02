Další problém v dodávce vakcín. Látka od Moderny se zpozdí a bude jí méně

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Další dodávka očkovací látky proti koronaviru od americké firmy Moderna dorazí do Česka 22. února, o týden později, než byl plán. Vakcín bude polovina z dohodnutého počtu, jen 44.000 dávek. Na twitteru to dnes uvedlo ministerstvo zdravotnictví. O situaci už úřad informoval kraje. Kromě Moderny dodávají očkovací látky do Česka ještě společnosti Pfizer/BioNTech a AstraZeneca.