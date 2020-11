Do Česka dorazilo 180 oxygenátorů. Poslal je Nový Zéland, další jsou na cestě

Přístroje do Česka míří z Nového Zélandu, přiveze je sedm letadel, celkem jde o zhruba 50 tun. Dodá je společnost Polimed. "Zvládli jsme to v rekordním čase a mám z toho radost. Viděl jsem ten přístroj, je to na doporučení šéfa klinické skupiny profesora (Vladimíra) Černého. Je skvělé, že jsme vlastně rekordně zařídili tyto přístroje," řekl při své návštěvě skladu SSHR v Sedlčanech premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj přístroje od této firmy nakupoval například také Izrael.

Dnes dorazilo do skladů státních hmotných rezerv dalších 150 plicních ventilátorů, přivezli je tam hasiči ze Zbirohu, jde o dar z Maďarska. Dalších 200 plicních ventilátorů má být dodáno během příštích 14 dnů. "Další plicní ventilátory tady jsou, především z darů, jde o X různých typů ventilátorů," řekl Švagr.

Ve skladech hmotných rezerv je nyní podle Švagra 97 milionů ochranných pomůcek, na jaře jich přitom na začátku pandemie bylo pouze 30.000. "Hmotné rezervy jsou ta poslední rezerva, není to to, že bychom chtěli nebo měli vydávat běžně do spotřeby, protože nemocnice, všechny úřady mají možnost pořizovat si vlastní pomůcky," řekl Švagr.

Správa státních hmotných rezerv postupně přebírá také 2000 objednaných lůžek, 500 z toho pro intenzivní péči. "Během příštích 14 dnů budeme mít všechny, postupně se už vydávají," řekl Švagr.

Babiš chce SSHR podpořit, organizaci totiž chybí například vlastní kamiony. "Tady je na skladech zboží za 1,68 miliardy. Myslím si, že potřebujeme podpořit státní hmotné rezervy. Správa potřebuje vlastní kamiony, šest kamionů za 15 milionů, to si myslím, že rozpočet určitě zvládne," řekl Babiš.

Premiér chce také urychlit vyřizování požadavků krajských úřadů, podle něj totiž SSHR má požadavky od krajů ještě z 21. října, jednotlivé požadavky musí schvalovat ministerstvo zdravotnictví. Proces chce Babiš urychlit. "My musíme v těchto chvílích rychle rozhodovat," řekl Babiš.