Domovy seniorů v Brně budou mít speciální testy na koronavirus

Primátorka zmínila, že existují jak PCR testy, které ukazují přítomnost viru v těle v danou chvíli, nebo rychlotesty, které ukazují, zda člověk přišel někdy s virem do styku, ale už nemusí být nakažený. "My máme testy ještě jiného charakteru, které určí přítomnost viru v daném okamžiku a výsledek máme v řádu pár minut," uvedla Vaňková. Vyhodnocení PCR testů trvá několik hodin i dní.

Podle primátorky budou mít domovy možnost si koupit testovací sady i přístroj na vyhodnocování. Podle primátorčina náměstka Roberta Kerndla (ODS) stojí samotný přístroj na vyhodnocení 20.000 korun a testovací sada 312 korun. Veškeré vybavení pořídí samotné domovy. "Zdravotnický personál, který v každém domově funguje, bude proškolený, aby zvládl odebírat vzorky z nosohltanu pomocí tamponů a detekovat nákazu. Vyhodnocení trvá 12 minut, spolehlivost je kolem 95 procent," uvedla Vaňková. O situaci diskutovala s vedením jednoho z jihokorejských měst, kde dříve přibývaly denně až stovky případů nákazy novým typem koronaviru.

Pokud se metoda osvědčí, bude město podle Vaňkové zvažovat, že by ji zavedlo i do školských zařízení nebo do městských společností. "Nevylučujeme ani možnost, že bychom iniciovali vznik mobilního nebo stálého testovacího místa, kde by se využívala tato metoda," dodala.

V Jihomoravském kraji v posledních dnech přibývá denně kolem 100 nových případů nemoci covid-19. Nejvíce nakažených je právě v Brně. Od začátku pandemie k dnešnímu dni je v kraji podle webu ministerstva zdravotnictví přes 3200 potvrzených případů nemoci covid-19. Podle hygieniků 30 lidí s nemocí zemřelo, přes 1900 se vyléčilo.