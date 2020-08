Lidé dělají některé práce zbytečně, míní sociolog. Pandemie podle něj odhalila i další problémy

Podle Jiřího Přibáně není důvod vidět změny způsobené covid-19 apokalypticky. Ačkoliv se podle jeho názoru společnost změní, nutně to neznamená, že k horšímu. „Ukázala nám, co je důležité,“ míní Přibáň a podle jeho slov pandemie ukázala mnoho pozitivních prvků. Hovořil převážně o solidárnosti mezi občany České republiky.

„Češi jsou do určité míry hypochondři,“ řekl sociolog v rozhovoru pro ČT24 a dodal, že Češi milují své lékaře. V době, kdy česká vláda nebyla schopna zajistit dostatečné množství roušek se celá republika spojila a všichni začali vyrábět zdarma roušky. Podle Přibáně je to naplnění určitého vzorce chování v české společnosti, protože podle jeho názoru jsou Češi národ kutilů, a protože česká společnost se tradičně vyznačuje vysokou autoritou lékařů, začali se lidé ihned mobilizovat.

Na otázku, jestli se objevily nové trendy, které se během pandemie, Přibáň uvedl hned tři. „Jeden z trendů bude v tom, že spousty aktivit, o kterých jsme si mysleli, že musí probíhat v nějakém skutečném prostoru, se dají přesunout on-line. Myslím tím i univerzitní výuku. Druhý trend bude, že spousta z pracovních výkonů se ukáže jako zbytečná,“ uvedl a jako třetí trend udal, že se rozevřely „sociální nůžky“.

Podle psychiatra Rektora se jasně ukázala propast mezi sociálními vrstvami. „Lidé, které mám v péči z nižších sociálních vrstev, si dost často odnášeli pocit nespravedlnosti, protože bohatší děti trávily výuku u notebooku z domu, zatímco děti chudších rodičů ho neměly,“ vysvětlil Rektor, který vidí pozitivní vliv pandemie covid-19 v tom, že lidé na vyšších pozicích museli zpomalit a získali nějaký čas pro sebe a svou rodinu.

„Doufám, že je to změna, kterou si odnesou dlouhodobě,“ poznamenal Rektor, který je toho názoru, že pro Čechy byla pandemie výzvou, ale druhá vlna představuje riziko. Rektor uvedl příklad onkologických pacientů. „Když máte člověka, který zjistí, že má rakovinu, jde často do hyperaktivity a snaží se nějakým způsobem dát smysl té bolesti. Dostane se z toho, pár let má klid, pak přijde druhé kolo a toho člověka to semele,“ řekl psychiatr, který dodal, že je důležité šetřit energii do dalších kol a žít normálním životem.

Přibáň se domnívá, že pokud přijde druhá vlna, musí se česká společnost připravit na ekonomickou krizi a sociální napětí. „Protože jak budeme postupně chudnout, budou se sociální problémy prohlubovat,“ poznamenal sociolog.