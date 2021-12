Grolich vyzval k přednostnímu očkování proti covidu u lidí nad 60 let

Velkou část úmrtí nakažených v nemocnicích tvoří starší lidé, někteří jsou i očkovaní. Senioři se mohli očkovat mezi prvními počátkem roku a mnozí z nich mají půl roku po ukončení očkování dvěma dávkami.

Grolich uvedl, že by se mělo nyní očkování třetí dávkou upřednostnit pro lidi podle věku. "Je velký počet lidí nad 60 let, kteří jsou nenaočkovaní nebo nemají posilující třetí dávku," objasnil upřednostnění Grolich. Právě starší lidé patří spolu s nemocnými a obézními mezi rizikové skupiny.

Podle Grolicha by se ale mohla situace v prosinci zlepšit. "Na číslech se to trošku zastavuje. Pokud se vir zachová jako v předchozích vlnách, tak by v horizontu deseti až 14 dnů mohla křivka nakažených začít padat," řekl Grolich.

Na druhou stranu upozornil před blížícími se Vánoci a setkáváním lidí. "V lednu by pak mohla být další vlna. Proto je potřeba naočkovat co nejvíce lidí a být přes Vánoce opatrný. U lidí nad 60 let, kteří nejsou očkovaní nebo nemají třetí dávku, bych zvážil jejich návštěvu," uvedl hejtman.

Zároveň chce dnes odeslat písemnou výzvu starostům, aby neměnili názvy vánočních trhů. Vánoční trhy jsou od konce minulého týdne zakázané, mnoho měst a obcí je ale mělo připravené. Proto se někde změnil název trhů například na farmářské, které zakázané nejsou. Grolich řekl, že by se starostové neměli snažit pravidla obcházet.