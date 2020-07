Kdyby lidé vydrželi sedět na zadku. V Karviné a okolí hledají viníky

"Festival musíme kvůli zpřísněným podmínkám a aktuální situaci s covidem-19 zrušit," postěžovala si pořadatelka festivalu Ladná Čeladná Kateřina Šreková. "Čekáme na výsledky, do konce týdne by měl být nějaký závěr," vyjádřil se k situaci mluvčí hygieniků Petr Kopřivík. O neutěšené situaci na Moravskoslezsku informoval server novinky.cz

Podobný osud potkal také romskou přehlídku a festival Karviná rocks. Obě akce se buď uskuteční v omezené formě, anebo vůbec. Konat se možná nebudou ani Třinecké kulturní léto a Prázdniny.

"Začínají horka a my se máme smažit v rouškách v práci, a ještě nám omezí koupák. To je výborné,“ zlobila se na sociálních sítích jedna z obyvatel Lucie Leblová.

"Protože lidi nevydrží sedět jedno léto na zadku. Posledně jsme si to sem natahali po jarních prázdninách. Teď to bude podobně,“ varoval před opakováním situace, kdy do Česka přivezli koronavirus lyžaři z Rakouska a Itálie Tomáš Janitek.

Někdo by za to měl nést odpovědnost. Kdo je v karanténě, se neví

"Vždyť se to ví už dávno, měsíce se zavíraly oči! Zbytečně se nakazily stovky lidí a chudáci senioři se stali vězni v domovech i ústavech. Proč nikdo nekontroluje dodržování karantény?" Právě takovými stížnostmi se to hemží mezi obyvateli současných lokálních ohnisek nákazy.

Jenže kontrola karantény je problém. "Nevíme, kdo je v karanténě, ani nám to nikdo neřekne. Hygiena nám to říct nemůže, takže strážníci to nemají jak kontrolovat,“ konstatoval mluvčí Karviné Lukáš Hudeček smutnou skutečnost. "Je to začarovaný kruh," dořekl.

"Přehled o všech karanténách má nejspíše sociální správa, protože když lékař vystaví někomu karanténu, tak je to v podstatě neschopenka,“ vysvětlil mluvčí Krajské hygienické stanice v Ostravě Petr Kopřivík s poznámkou, že policie dodržování izolace kontrolovat smí, a v případě jejího porušení může udělovat i blokové pokuty, popřípadě dát podnět hygieně. Samotní hygienici mají ale přehled jenom o karanténách, které sami uložili.

Hejtman Ivo Vondrák (ANO) zároveň také řekl, že by za kontrolu zaměstnanců v karanténě měli odpovídat jejich zaměstnavatelé, a v případě jejího nedodržování vyvodit důsledku. Zda tomu tak je, sám neví.

V dolech OKD se na třech šachtách nakazilo už 800 lidí, přičemž v pondělí skončily plošné testy téměř 3500 zaměstnanců na Dolech ČSM-Sever a ČSM-Jih. "Čekáme na výsledky, do konce týdne by měl být nějaký závěr,“ informoval Kopřivík. S mluvčí OKD Naďou Chattovou konstatoval, že se v úterý uskutečnilo pilotní testování 50 důlních pracovníků na Dole ČSA, na jehož výsledcích bude záviset rozhodnutí, zda testovat celý důl nebo nikoliv.