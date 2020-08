Koronavirus odhalil velký problém. Česko řeší nedostatek hygieniků

"Někdy se dá velmi těžko zvládnout všechno tak, jak by bylo žádoucí,“ uvedl přednosta Ústavu hygieny 3. lékařské fakulty UK Pavel Dlouhý v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu s poznámkou, že hygienici pracují od března v podstatě nonstop.

Přestože kolaps zatím nehrozí, je třeba mít na paměti, že takhle nelze fungovat věčně. "Společnými silami, za pomoci studentů a armády, situaci zvládneme, ale pokud bychom nedostatek hygieniků neřešili, tak se nám to vymstí,“ nechal se slyšet přednosta.

Slibované navýšení stavů, o němž hovořil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), není podle jeho názoru dostačující. Muselo by jít minimálně o 500 dalších zaměstnanců. Nejde totiž pouze o nové osoby, nýbrž i náhrady za stávající, jelikož průměrný věk lékařů v hygienické službě činí 59 let, lze tedy očekávat, že pomalu a jistě začnou odcházet do důchodu.

V současné době je obsazených pět míst. Dlouhý se domnívá, že by neměl být problém získat desítky lidí. "Pokud by to měli být kvalifikovaní lidé v ochraně veřejného zdraví, jedná se o desítku pracovníků. U bakalářů nebo magistrů bude víc těch, kteří vystudovali obor, ale nevěnují se mu. I tam se pohybujeme v řádu desítky, možná dvacítky lidí,“ varoval přednosta.

"Hygiena je pestrý a zajímavý obor, ale výsledky své práce nevidíte hned. Práce hygienika se projeví na úrovni populace, její výsledky se dostaví za řadu let," nastínil problém, k němuž dochází už na lékařských fakultách. Rovněž také zmínil, že jsou hygienici málo ohodnocení, jelikož mají kolikrát až o jedenáct tisíc nižší platy než lékaři v nemocnicích. Navíc pracují v režimu státní služby, který je omezuje.

Ke zvládnutí epidemie by se také nemělo spoléhat pouze na hygieniky. Třeba takové trasování si nutně nevyžaduje specializaci v hygieně a epidemiologii. Krátkodobě by například mohli pomáhat medici.

"Navíc nemáme jen covid,“ konstatoval Dlouhý. "Akutní případy řešíme, například hromadné onemocnění na dětském táboře nebo hepatitidu. Ale omezujeme zbytné činnosti jako kontroly nebo dozor. Nelze dělat naprosto všechno jako v běžném režimu," uzavřel.