Lékaři z covidových oddělení: Na jaře jste tleskali, teď potřebujeme pomoc. Odborníci, raději mlčte

Zatímco část veřejnosti vede debaty s dezinformačním podtextem o údajné a nepotvrzené škodlivosti roušek, odborníci se v televizi dohadují o tom, jestli nejsou opatření až moc přísná, když většina nakažených má mírný průběh nemoci. Ti, kdo by se k tomu měl skutečně vyjádřit, tedy lékaři z prvních linií, až dosud mlčeli, nyní ale pohár trpělivosti přetekl.

"My, lékaři a zdravotní sestry z covidových oddělení a jednotek intenzivní péče, jsme až doposud byli příliš zaměstnáni péčí o pacienty a organizací péče v našich nemocnicích a nebylo nás příliš slyšet. Máme však silný pocit, že nazrál čas, abychom jasně a nahlas promluvili," píší v otevřeném dopisu, pod který se podepsal například vedoucí lékař JIP z infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Hynek Bartoš nebo vedoucí lékař JIP na Klinice infekčního lékařství ve Fakultní nemocnici Ostrava Jiří Sagan.

Od jarních měsíců bojují o zdraví a životy lidí, kteří se nakazili covidem-19. Pečovali podle svých slov o stovky pacientů s těžkým průběhem, což namáhavé jak psychicky, tak i fyzicky.

"Když se pak unavení dostaneme domů a sledujeme mediální výstupy mnohých odborníků, nevěříme vlastním očím. Debaty, zda se umírá „na covid nebo s covidem“, jestli je virus prostředkem vlády k omezování osobní svobody, zda je opravdu nutné si ve vnitřních prostorách nasadit roušky..." nestačí se divit.

Podotýkají, že nepřítel se po jarním taktickém ústupu, ke kterému ho donutil razantní přístup vlády a odpovědné chování většiny společnosti, vrátil. A to s větší silou než předtím.

"Nechceme vyvolávat paniku a zděšení, ale asi to musíte slyšet. Na našich odděleních bojujeme o životy lidí, kteří by, nebýt koronavirové infekce, měli před sebou dalších 10-20 let kvalitního života. Jsou to padesátníci, šedesátníci, aktivní sedmdesátnici, kteří mají pouze nadváhu, nebo vysoký tlak či lehkou cukrovku. Snažíme se všemi prostředky zabránit tomu, aby skončili na ventilátoru, protože pokud se na něj dostanou, přežije jich sotva polovina," uvedli na rovinu lékaři.

Nepopírají, že mladí a zdraví lidé překonají covid většinou bez potíží, lidí, u nichž může skončit fatálně, je ale v naší populaci hodně. "Na jaře jsme od vás poslouchali potlesk a dostávali do nemocnic občerstvení. Děkujeme za to, cítili jsme vaši podporu v zádech. Teď od vás ale očekáváme a žádáme o hodně víc. Pokud chceme tuhle válku vyhrát, potřebujeme pomoc každého z vás," píší lékaři.

Žádají proto experty, aby se ke covidu nevyjadřovali: "Žádáme odborníky z různých oblastí medicíny, kteří se rádi vyjadřují v médiích, ale v oblasti infekčních nemocí jsou pouze poučenými laiky s vyhraněným názorem Prosíme, raději MLČTE! Pokud mlčet nedokážete, přijďte před svým mediálním výstupem na jednu pracovní směnu na covidovou jednotku, uvítáme vaši pomoc."

Po vládě lékaři požadují, aby spolupracovala s nejlepšími českými epidemiology a ekonomy, ne s marketingovými poradci. "Vysvětlujte veřejnosti konsistentním a srozumitelným způsobem, proč a která opatření zavádíte a neměňte je obden. Konejte a mluvte tak, aby vám veřejnost mohla důvěřovat. Zajistěte dovoz dostatečného množství remdesiviru, abychom jej mohli podat všem pacientům, kteří z jeho podání budou mít prospěch," vyzývají.

Občany vyzvali, aby se nebáli, ale respektovali, že covid-19 je zákeřný protivník. "Projevujte úctu k životu a zdraví lidí kolem sebe. Časté mytí rukou, roušky a rozestupy jsou minimum, co můžete bez větších obětí udělat pro sebe i druhé. Dodržujte vládní nařízení a doporučení odborníků. Nesnažte se vymýšlet, co se dá obejít. Přemýšlejte nad svým konáním, jak minimalizovat riziko přenosu nákazy do rizikové populace - může se to týkat i vás a vašich blízkých," uvedli lékaři.

Počet nakažených stoupá, práceschopných lékařů ubývá

Ministr zdravotnictví Roman Prymula po jmenování do funkce napsal lékařům podobný dopis. Požádal experty s jinými než epidemiologickými odbornostmi, aby se ke koronaviru nevyjadřovali.

"Ať máte motivaci jakoukoliv, prosím zdržte se těchto vyjádření aspoň nyní, kdy si i každý laik s kalkulačkou snadno spočítá, kam se v horizontu jednoho měsíce můžeme dostat," napsal podle Novinek.

"Když nic nebudeme dělat, šíření totiž bude exponenciální, a ne lineární, jak si někteří možná myslí," uvedl dále Prymula s tím, že polovina populace je vyděšená, ta druhá ale naopak situaci podceňuje a v covidu riziko nespatřuje.

Statistiky přitom hovoří jasně. V Česku rekordně stoupají počty nakažených, včetně lidí s těžkým průběhem nebo zemřelých. Od začátku epidemie se v Česku novým typem koronaviru nakazilo přes 79 400 lidí, z toho více než 14 000 poslední týden.

Zároveň ale rostou počty lékařů, kteří kvůli covidu končí v izolaci. Práceschopných zdravotníků tak ubývá. To potvrzují i data České lékařské komory. Zdravotníků, kteří jsou aktuálně v izolaci kvůli pozitivnímu testu, bylo na začátku října desetkrát více než na začátku září. Celkem jde o skoro 2500 lidí.