Lékaři založili iniciativu Lékaři pomáhají Česku. Má přinést do ordinací testy na covid-19

Zatímco Slovensko o uplynulém víkendu otestovalo na koronavirus dvě třetiny svých obyvatel a odhalilo 38 359 nakažených, tedy 1,06 procenta z bezmála 3,63 milionu zúčastněných, Česko od plánů na plošné testování upustilo.

Vláda pouze schválila testování v domovech pro seniory a dalších lůžkových zařízeních sociálních služeb, jak pro zaměstnance, tak i pro klienty. Testování bude zahájeno 9. listopadu a budou k němu využity antigenní testy, které jsou levnější a rychlejší než standardní laboratorní vyšetření.

Samotné testování obyvatel ale zůstává beze změny a PCR testům budou nadále podrobeni lidé, kteří vykazují příznaky či přišli do styku s nakaženými, stejně jako tomu bylo doposud. To ale vzhledem k situaci nemusí být dostačující, a proto se skupina lékařů rozhodla převzít iniciativu do vlastních rukou.

Před několika dny proto vznikla nová výzva Lékaři pomáhají Česku, za kterou stojí například uznávaný stomatolog a vysokoškolský pedagog na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Radek Mounajjed, revmatoložka a majitelka centra Medical Plus Eva Dokoupilová, inovativní stomatolog a jeden ze zakladatelů značky "Můj zubař" Daniel Černý a řada dalších praktických lékařů a stomatologů.

Iniciativa Lékaři Pomáhají Česku (1:14) | zdroj: YouTube

Iniciativa má za cíl připojit ordinace ambulantních lékařů do testování pomocí antigenních testů, kdy by jejich cílovou skupinou měli být jak pacienti, tak i pracovní týmy a jejich okolí. "Vše bude probíhat velmi jednoduše pomoci rychlého antigenního testu který během několika minut při vstupu do ambulance. Je třeba zdůraznit, že se nejedná o protilátkový test s kapky krve. Antigennový test nám poskytne přímý průkaz viru u pacienta v danou chvíli. Odběr může probíhat z nosu nebo z krku. Toto testování lze porovnat s průchodem bezpečnostním rámem na letišti," doplnil pro EuroZprávy.cz jeden ze zakladatelů iniciativy Radek Mounajjed.

Testování je důležité nejen pro včasný záchyt infikovaných jedinců, ale podle Mounajjeda je i klíčové v ochraně zdravotního personálu. "Cílem naši iniciativy je aby tyto testy byly hrazeny z veřejného rozpočtu. Náklady na tento typ testování zdaleka nedosahuje ekonomických škod způsobených rozvinutou pandemií. PCR testy jsou přibližně 10X dražší než antigenní testy. V případě pozitivního testu bude výsledek zadán do centrální databáze. Další kroky budou standardní tedy v režií praktického lékaře a hygienické stanicemi" vysvětlil stomatolog.

Výzva je založená na zkušenostech z mnoha zemí a je určena všem ambulantním zařízením napříč všemi specializacemi, tedy včetně praktických lékařů a stomatologů. Podle Mounajjeda se navzdory tomu, že je teprve v počátcích, setkává s velkým zájmem lékařů, profesních organizací i spolků.

"Kolegové mají velkou chuť přidat pomocnou ruku. To nám dává naději že se podaří naši vizi pravidelného testování populace prosadit. Všem nám je jasné, že virus ještě určitou dobu s námi bude. Jestli se chceme vrátit aspoň částečně do normálnímu života budeme muset nastavit systém pravidelného testování a tím včasného záchytu infikovaných jedinců. Ambulantní péče kterou projde velké množství pacientů je pro systém testování zcela vhodným místem," uvedl pro EuroZprávy.cz stomatolog.

Lékaři pomáhají Česku: Diskuze s infektology (101:24) | zdroj: YouTube

Iniciativa je plně apolitická, má ale za cíl vyzvat Vládu k součinnosti v realizaci testování v ambulancích. Podle Mounajjeda už probíhají jednání s ministerstvem zdravotnictví, které tuto výzvu přivítalo a její aktivity pravidelně konzultuje.

"Cílem těchto konzultací je od začátku vytvářet funkční model, který vyhovuje provozu ambulantních praxí a splňuje organizační předpoklady MZČR. Ze strany ČLK a jejího prezidenta MUDr. Kubka máme pozitivní reakci. Přes kladnou odezvu velké části zubařské komunity jsme se dle našeho očekávání podpory ze strany prezidenta ČSK doc. Šmuclera dosud nedočkali. Vzhledem k jeho známým veřejným postojům jsme ani s jinou odezvou nepočítali," tvrdí Mounajjed.

Iniciativa se také stává aktivní na sociálních sítích. Na kanálu na YouTube například zveřejnila záznam debaty představitelů výzvy s infektology Petrem Smejkalem z IKEMu a Davidem Řezáčem z Ústřední vojenské nemocnice o antigenních testech a jejich vlivu na epidemiologii aktuální pandemie a klinické proveditelnosti.