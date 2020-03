Lidé se mohou nechat testovat na COVID-19 sami, testy si zaplatí

Když testování nařídí hygienici, je hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Pokud si ho chce někdo nechat udělat soukromě, zaplatí cenu podle ceníku laboratoře. "V situaci, kdy se zvyšuje počet případů i riziko šíření onemocnění, je v našem zájmu umožnit občanům se nechat vyšetřit i v případě, že k tomu nejsou indikováni. Všechny občany však velice důrazně žádám, aby laboratoř nejprve kontaktovali telefonicky, a nedocházeli do laboratoří osobně," uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Na začátku šíření epidemie v Česku testovala vzorky jenom Národní referenční laboratoř pro chřipku Státního zdravotního ústavu. Postupně byly na seznam doporučených zařízení přidány další, v pátek jich bylo osm, v pondělí deset a dnes byl počet navýšený na osmnáct. Jejich pozitivní výsledky musí vždy ověřit SZÚ.

Podle ministerstva se počítá i se zapojením dalších laboratoří. SZÚ jich oslovil asi sto, zájem projevila třetina. "Naším cílem je rozšířit laboratorní kapacity zcela maximálně, bez ohledu na to, zdali se jedná o státní nebo soukromé zařízení. Kapacity laboratoří jsou v tuto chvíli dostatečné, nicméně chceme být připraveni na další vývoj infekce," sdělil ministr.

Testovat mohou kromě SZÚ, Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a pražské Nemocnice Na Bulovce také fakultní nemocnice v Hradci Králové, Praze-Motole, Brně, Plzni a Olomouci. Z menších nemocnic pak umístěné v Českých Budějovicích, Liberci a Trutnově. Ze soukromých laboratoří Laboratoře Agel a.s. Ostrava, Laboratoř Diagnostika Ústí n.L., SPADIA LAB, a.s., VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., IFCOR klinické laboratoře Blansko, AESKULAB Ostrava a Lab In - Institut laboratorní medicíny KV. Zařízení Tilia Laboratories, které odhalilo jeden z prvních pozitivních případů v Praze, na seznamu zatím není.

"Laboratoře jako zdravotnická zařízení musí pro to, aby byl zajištěn dohled nad infekcí COVID-19, surveillance a hlášení výsledků vyšetření, stejně jako správné a bezpečné diagnostické postupy, mít zaveden systém kontroly kvality, který je kontinuálně kontrolován," uvedl k rozšíření počtu testovacích míst SZÚ. Musí se také zapojit do hlášení vyšetřených výsledků a případný pozitivní nález musí potvrdit Národní referenční laboratoř.

Inkubační doba nemoci je podle odborníků dva týdny. Lidem, kteří přišli s nákazou do kontaktu nebo se od soboty vrátili z Itálie, proto praktičtí lékaři nařizují dvoutýdenní karanténu. Podle zatím známých informací je třeba k nakažení přenos kapének nebo nejméně 15minutový kontakt na vzdálenost kratší než 1,6 metru.