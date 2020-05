Mimořádná opatření se kvůli rostoucímu počtu nakažených v části Česka nezruší

V souvislosti s nákazou na Dole Darkov bylo k dnešním 16:00 zjištěno celkem 212 případů onemocnění covid-19, řekl dnes novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V regionu se proto od pondělí nezruší zákaz návštěv v nemocnicích a sociálních zařízeních, nepovolí se ani hromadné akce nad 100 osob. Opatření budou podle Vojtěcha vyhlášena bez časového omezení, očekává jejich platnost přinejmenším týden až 14 dní.

Celkem ministerstvo od začátku března k dnešnímu podvečeru eviduje 8932 pozitivních případů nákazy a 315 úmrtí. S nemocí covid-19 se aktuálně potýká 2554 lidí. Za dnešek přibylo zatím 42 nakažených, v sobotu to bylo 77 nových případů onemocnění covid-19, přičemž laboratoře provedly 4952 testů. Poměr nakažených k počtu testovaných tak stoupl na 1,55 procenta, vyšší byl naposledy 25. dubna.

Vojtěch dnes v České televizi řekl, že nová podoba projektu chytré karantény, který má od pondělí převzít jeho ministerstvo, by měla letos vyjít zhruba na 200 milionů korun. Jsou v tom náklady na informační technologie a nové pracovníky, kteří by měli nastoupit do nového odboru ministerstva a na všech 14 hygienických stanic.

Dohromady by mělo jít o více než 150 nových pracovníků, na každou krajskou hygienickou stanici by mělo nastoupit deset nových lidí. Budou se soustředit na trasování lidí, kteří přišli do kontaktu s nemocnými. Na ministerstvu podle Vojtěcha vznikne speciální odbor, který bude řešit kromě aktuální epidemie i další hrozby pro veřejné zdraví. Chytré karanténě se v něm bude věnovat 17 lidí a projekt bude mít pod sebou hlavní hygienik.

Návrh projektu má v pondělí schvalovat vláda, podle ministra se dokončuje a bude včas připraven. S ministerstvem financí už je podle něj financování předjednáno. Chytrá karanténa 2.0 bude podle Vojtěcha robustnější než současné nástroje, které musely vznikat rychle v reakci na vypuknutí nákazy.

Vláda podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) nepočítá s vytvořením mechanismu pro odškodňování firem kvůli restriktivním opatřením, která kabinet přijal kvůli pandemii koronaviru. Pokud podnikatelé budou škody mít, mají se obrátit na soudy a prokázat je, uvedla dnes Benešová v pořadu Partie na televizi.

Ministerstvo zahraničí dnes zajistilo odvoz zhruba 40 Čechů na polská letiště, aby si tam vyzvedli svá uvízlá auta. Polsko kvůli koronaviru v polovině března uzavřelo hranice a nepovoluje vstup do země cizincům. Češi proto dosud neměli možnost, jak si auta, která v zemi nechali před letem do jiného státu, vyzvednout.