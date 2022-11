Ministerstvo zdravotnictví počítá v rozpočtu na příští rok s miliardou na vakcíny proti covidu

V roce 2021 vydal stát na nákup vakcín 6,1 miliardy korun, letos je hradil z nespotřebovaných finančních prostředků z předchozího roku. Podle náměstkyně ministra zdravotnictví Heleny Rögnerové ministerstvo očekávalo vyšší příjmy od zdravotních pojišťoven, které státu platí za využité vakcíny proti covidu-19. Válek už dříve uvedl, že miliardu korun bude mít ministerstvo vyhrazenou na případné nové vakcíny společné na chřipku a covid-19.

Provoz Chytré karantény měl stát podle rozpočtu pro letošní rok asi 400 milionů korun. Pro příští rok je v plánu 160 milionů Kč. "Převzali jsme systémy od NAKITu a armády, musíme je mít zajištěné. Většinu dokážeme vysoutěžit za méně než dříve, ale bez prostředků to nejde," vysvětlila Rögnerová. Systémy Chytré karantény zajišťují například přenos dat mezi praktickými lékaři, laboratořemi, nemocnicemi a očkovacími centry nebo umožňují fungování rezervačních systémů k očkování.

Už letos chtělo ministerstvo zdravotnictví zrušit 134 pracovních míst na krajských hygienických stanicích, o rok to ale odsunulo. Válek řekl, že jde o první část reformy hygienických stanic a nejde o jejich odborné oslabení. Propouštět totiž mají jiné zaměstnance. "Nechápu, proč jsou mezi kraji naprosto rozdílné, třeba i o řád, počty řidičů nebo personalistů," uvedl. Do budoucna by tyto obslužné funkce, jako jsou účetní nebo právníci, měli zajišťovat pro hygienu společní zaměstnanci v centrále.

Ministerstvo pro příští rok plánuje výdaje 15,5 miliardy korun, z příjmů půjde přes 4,5 miliardy korun z fondů Evropské unie. Běžné výdaje resortu budou 8,7 miliardy Kč, z toho asi 2,6 miliardy korun půjdou na platy zaměstnanců ministerstva a příspěvkových organizací mimo zdravotnická zařízení, tedy například právě hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu nebo Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Na investice ministerstvo plánuje 2,2 miliardy korun a 1,8 miliardy Kč chce poslat na výzkum a vývoj ve zdravotnictví. O zhruba 100 milionů víc pošle ministerstvo na postgraduální vzdělávání lékařů, tedy zhruba 600 milionů korun. Sněmovní výbor dnes 11 hlasy z 19 přítomných poslanců s návrhem rozpočtu v kapitole zdravotnictví souhlasil, čím umožnil posun rozpočtu do další fáze projednávání ve Sněmovně.