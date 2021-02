Ministerstvo zdravotnictví povolilo používání léku bamlanivimab

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo zdravotnictví dočasně povolilo používání neregistrovaného léku na covid-19 bamlanivimab od firmy Eli Lilly. Rozhodnutí zveřejnilo na webu. Lék na bázi monoklonárních protilátek, tedy proteinů bránících vstupu viru do lidských buněk, má pomáhat lidem s rizikem těžkého průběhu onemocnění. Podle odborníků je třeba látku podat co nejdříve po nákaze, nemusí být ale účinná na další mutace viru. Česko by mělo prvních 500 dávek obdržet do konce února.