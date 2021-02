Na povinné nošení respirátorů bude dohlížet personál obchodů i ostraha

Vstup do prodejen, nemocnic nebo do prostředků veřejné dopravy by měl být od úterý možný jen s respirátorem alespoň třídy FFP2. Nahradit by ho lidé měli mít možnost nanorouškou nebo dvěma chirurgickými rouškami. Záměr nového opatření s odkazem na horší epidemickou situaci a britskou mutaci v pátek oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Dnes by o něm měla rozhodnout vláda.

"Povinnost nosit respirátor nebo dvě roušky na sobě budeme zákazníkům připomínat v našich rádiích a na plakátech, též budou upozorňováni pracovníky ochranné služby, ale exekuce těchto nařízení není v naší kompetenci," uvedla mluvčí společnosti Globus Lutfia Volfová.

V prodejnách Tesco podle jejich mluvčího Václava Koukolíčka bude na dodržování opatření stejně jako dříve dohlížet ostraha. Vyžadovat bude, aby zákazníci měli ústa a nos zakrytá požadovanou ochrannou pomůckou, řekl.

E-shop Mall.cz bude na nové opatření upozorňovat na vstupních dveřích do prodejen. Pokud zákazník přesto zapomene, prodejci ho podle mluvčí Mall.cz požádají, aby si respirátor či roušku nasadil. "V minulosti jsme řešili několik případů, kdy si zákazník odmítl roušku nebo respirátor nasadit. V takovém případě jsme ho požádali, aby vyčkal venku a kolegové mu jeho objednávku zatím přichystali a předali mu ji před prodejnou. Proto pokud někteří zákazníci nebudou mít vhodnou ochranu obličeje, je možné postupovat i takto. Je ale vždy nutné, aby byla zásilka placená předem," dodala.