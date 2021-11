Na přítomnost mutací koronaviru se bude nově vyšetřovat jen třetina vzorků

Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v ČR dominuje varianta koronaviru delta, konkrétně subtyp nově označený AY.43. Podle Vojtěcha zhruba na 97 procent případů v České republice připadá varianta delta, případně delta plus.

"Nejsou tady v tuto chvíli žádné identifikované nové varianty koronaviru, snižujeme povinnost otestovat 30 procent vzorků z celkově pozitivních na diskriminační PCR," řekl Vojtěch. Mělo by to být dostatečné i podle odborníků, doplnil. "Trochu to odlehčí kapacity laboratořím i vzhledem k tomu, že pozitivních případů je vícero," dodal ministr.

Počty nakažených lidí koronavirem v ČR rostou. Testy v úterý potvrdily 14.539 případů, což je téměř o polovinu víc než před týdnem a nejvyšší denní přírůstek od poloviny března. V nemocnicích je s covidem -19 téměř 3300 lidí. Počet dávek vakcín za celou dobu očkování, které v Česku začalo loni v prosinci, přesahuje 12,6 milionu. Plně očkováno je přes 6,15 milionu lidí.