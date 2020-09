Nemocnice mají zásoby roušek na měsíce, stále jsou dražší

Nemocnice se začaly předzásobovat ochrannými prostředky již začátkem roku, od 18. března pak bylo zakrytí úst povinné pro každého člověka všude mimo domácnost. V dalších měsících se povinnost zmírňovala, v září zase míst, kde je nutné mít roušku, přibývá.

FN Motol má podle vedoucí marketingu Ludmily Šimáčkové zásoby minimálně na dva měsíce krizového provozu. Všeobecná fakultní nemocnice má na tři až šest měsíců. Respirátorů podle mluvčí Marie Heřmánkové spotřebuje asi 15.000 měsíčně, ústenek kolem 25.000.

Na několik měsíců má zásoby i Ústřední vojenská nemocnice. Ústenek podle mluvčí Jitky Zinke potřebuje asi 62.000 měsíčně, respirátorů FF2 kolem 11.000 a přes 8000 nejvyšší třídy FFP3. Podobně je na tom podle mluvčího Petra Sulka Thomayerova nemocnice v Krči. Ústenek musí mít v zásobě na měsíc asi 60.000, poloviční je počet potřebných respirátorů FF2 a u FFP3 asi 12.000.

Cena roušek, které stály před krizí 50 haléřů, se v březnu pohybovala mezi pěti až 15 korunami. "Ceny ochranných prostředků na předkrizových nejsou a velmi pravděpodobně nikdy nebudou, nicméně ceny od března významně klesly," řekla ČTK Heřmánková.

Podle Šimáčkové je aktuální cena kolem tří korun za kus. "Poptáváme ústenky u řady dodavatelů a nakupujeme je podle aktuálně nejvýhodnější ceny a skladových zásob dodavatele," dodala. Respirátory druhé nejvyšší třídy ochrany FFP2 stály i 90 korun, teď jsou ceny od 20 do 40 korun.

Vyšší ceny jsou podle Sulka kromě ústenek a respirátorů také u ochranných plášťů, zástěr či návleků. "U vyšetřovacích rukavic ceny stále rostou a je jich nedostatek. Samozřejmě vyšší ceny zdravotních pomůcek se automaticky promítají i do vyšších nákladů nemocnice," řekl Sulek ČTK.

Nemocnice opět začínají ke každému nemocnému s kašlem či teplotou přistupovat jako k možnému nakaženému. "V praxi to znamená, že je izolujeme do doby, než dostaneme jejich výsledky PCR. Na podzim hodláme zrychlit testy natolik, aby se nám pacienti nehromadili, což byl problém na jaře. Je to ale dost drahé, takže je využijeme především pro sporné případy," uvedl ředitel FN Královské Vinohrady Petr Arenberger.

Zvýšené náklady na podzim včetně nového přístroje na rychlejší testy odhaduje na miliony korun. Jen zajištění ochranných pomůcek pro personál odběrového místo stojí podle odhadů z menších nemocnic kolem 100.000 měsíčně.