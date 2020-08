Nemocnice nic neponechávají náhodě. Chystají se na možnou druhou vlnu, hrozí omezení výkonů

Jelikož se jedná o ohnisko, kde nejvíc roste počet infikovaných, rozhodla se frýdecko-místecká nemocnice zřídit dvě provizorní infekční oddělení s šedesáti lůžky.

"Před týdnem jsme měli na oddělení cca 22 hospitalizovaných pozitivních pacientů a 30 suspektních, to jsou pacienti v karanténě. Na ARU jsme měli dva pacienty,“ sdělil televizi CNN Prima NEWS ředitel nemocnice Frýdek-Místek Tomáš Stejskal.

Další mírně rizikovou oblastí je Praha. Například vinohradská nemocnice už má celé oddělení pro 25 nemocných, přičemž každý pokoj disponuje monitorovacím zařízením a kamerou, která po celý den kontroluje stav pacienta.

"Monitorujeme tu vitální funkce. Můžeme na monitoru sledovat krevní tlak, puls, saturaci kyslíkem,“ řekla jedna z nemocničních sester. Ředitel FN Královské Vinohrady Petr Arenberger se také vyjádřil k zajištění bezpečnosti personálu zdravotnického zařízení.

"Personál v podstatě v infikovaných oblecích nebude procházet přímo ven na chodbu, ale přes filtr, kde má možnost sundat infekční oblečení a zároveň se osprchovat a odejít v čistém,“ informoval. Vinohradské nemocnici nečiní, vyžádá-li si to situace, problém aktivovat další pavilon, ale s tím následkem, že se pak omezí provoz a přijdou ekonomické ztráty.

Neotálí ani Fakultní nemocnice Motol, které v případě nárůstu počtu nemocných nedělá problém aktivovat oddělení intenzivní a následné intenzivní péče podobně, jako tomu bylo na jaře, kdy udeřila první vlna koronaviru.

"Pro potřeby péče o pacienty s těžším průběhem jsme schopni vyčlenit pracoviště, které má kapacitu 20 lůžek. V tom bychom hospitalizovali pacienty, kteří by potřebovali plicní ventilaci. Pro pacienty, kde by průběh byl lehčí, to znamená, že by potřebovali jen kyslíkovou terapii, jsme schopni vyčlenit kapacitu 40 lůžek,“ dušovala se zástupkyně vedoucí Odboru komunikace FN Motol Ludmila Šimáčková.

Mnohá nemocniční zařízení by pro nemocné s covidem-19 vyčlenila infekční oddělení. Žádným zvláštním oddělením ale nedisponuje například liberecká krajská nemocnice. Nevystačila-li by si v případě druhé vlny pandemie co do počtu lůžek pro nemocné s nakažlivými chorobami, musela by stejně jako na jaře omezit plánované úkony a volná místa poskytovat akutním pacientům.

"V České republice je dostatečná záložní kapacita lůžkové a intenzivní péče ve všech aspektech. Volných je zhruba 1200 lůžek intenzivní péče, obsazených 20,“ řekla vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.

Za červenec muselo být v důsledku nemoci covid-19 způsobované novým typem koronaviru přijato do nemocnice 250 pacientů, což je slovy resortu zdravotnictví ve srovnání s ostatními chorobami málo.