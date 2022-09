Novými vakcínami očkuje přes 50 míst, týdně přijde 700 tisíc dávek

Od minulého týdne jsou k dispozici vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech, tento týden by měly přijít aktualizované od firmy Moderna. Novinářům to dnes řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti).

"Postupně bude dostupná na všech očkovacích místech v ČR. Finální rozhodnutí, jakou vakcínu podat, je ale vždy na lékaři, který je na očkovacím místě," řekl náměstek. Česko by podle něj mělo dostávat asi 700.000 dávek nových vakcín týdně, vždy těch nejnovějších schválených. V současné době jsou to očkovací látky upravené na kmen omikronu BA.1, který v ČR převážil na začátku letošního roku.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) minulý týden řekl, že vakcíny upravené na novější varianty koronaviru omikron BA.4 a BA.5 by mohly dorazit kolem 19. září. Zatím ale nemají schválení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Pavlovic na dotaz ČTK doplnil, že původních vakcín pro první a druhou dávku očkování je skladem ještě asi pět milionů.

Dosud se nechalo proti covidu-19 v Česku očkovat podle dat ministerstva více než 65 procent populace, tedy asi 6,97 milionu lidí. Proočkovanost je nejvyšší mezi lidmi nad 70 let, u mladších postupně klesá. Nejméně očkovaných dospělých je ve věkové skupině 30 až 34 let (63 procent), mladistvých 12 až 17 let se nechalo očkovat 54 procent, dětí ve věku pět až 11 let sedm procent. Jedno další posilující očkování má 38 procent lidí, druhou posilovací dávku dostala necelá dvě procenta lidí, což je téměř 199.000 osob.

Pozitivní test na covid mělo už sedm dní po sobě vždy více lidí než před týdnem. "Čísla stoupají velmi mírně," řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Podle ní přibývají hlavně u dětí a mladých dospělých. Odborníci se ale domnívají, že na testy chodí jen zlomek reálně nakažených lidí. Buď příznaky nemají nebo se s mírnými vyléčí doma bez návštěvy lékaře.

V nemocnicích bylo v neděli s covidem 614 pacientů. "To je ten hlavní signál, že situace je stabilizovaná a není potřeba dělat žádná jiná doporučení než používání respirátorů v zařízeních zdravotní a sociální péče," dodala Svrčinová. Jak počty nakažených ovlivnil začátek školního roku a návrat z dovolených, podle ní ukáže tento týden.

Výraznější zhoršení epidemiologické situace podle ní může nastat s výraznějším zhoršením počasí, tedy v říjnu a v listopadu.