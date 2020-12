Od ledna bude stát PCR test maximálně 1309 korun. Pojišťovny zaplatí ještě méně

Zdravotní pojišťovny budou za PCR test na covid-19 platit od nového roku zdravotnickým zařízením 1109 korun místo dosavadních 1674 korun. Za odběr platily dosud 117 korun, nově to bude 167 korun. ČTK to sdělil mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Milan Řepka a vyplývá to i z vydané vyhlášky.