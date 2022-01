Onkologové chtějí, aby se ve velkých centrech léčilo více pacientů s rakovinou

Lékaři odhalí zhoubné onkologické onemocnění asi u 87.000 pacientů ročně, asi 28.000 lidí s touto diagnózou ročně zemře. V Praze dnes začíná onkologického kolokvium PragueONCO.

Onkologové by podle Prausové rádi, aby se do takzvaných komplexních onkologických center dostala většina pacientů. Na dotaz, co tomu brání, uvedla, že organizace. "Je to o povědomí, aby se i z těch malých okresních nemocnic ti správní pacienti dostali do center a měli k dispozici šíři té péče, precizní a personalizované medicíny," řekla Prausová.

Uvedla, že v centrech nikdy nebude léčeno 100 procent onkologických pacientů. Například u těch, kteří mají první stadium nemoci, je možné odoperovat nádor i v menší nemocnici. Podle Prausové je ale potřeba to, aby se náročné chirurgické výkony dělaly v týmech chirurgů, kteří s tím mají hodně zkušeností a mají to "natrénované". Centralizovat je podle ní potřeba i radiační léčbu. "Není možné dělat špičkovou medicínu opravdu v každé malé nemocnici po celé ČR," poznamenala Prausová.

V komplexních onkologických centrech je také možné udělat genovou diagnózu nádoru a podle ní pak nádor léčit a léčbu přizpůsobit každému pacientovi. "Je třeba nádory rozdělovat podle molekulárně-genetického profilu nezávisle na lokaci nádoru," uvedl onkolog Luboš Petruželka. Personalizovanou medicínu se podle něj podařilo zavést například u nádorů plic.

V Česku nyní fungují dvě desítky komplexních onkologických center. Podle Prausové jsou ve všech krajích kromě Karlovarského. Uvedla, že by bylo vhodné, aby každý onkologický pacient alespoň prošel posouzením multidisciplinárního týmu velkého onkologického centra. Tým posoudí, zda může léčba pacienta pokračovat na úrovni okresní nemocnice nebo by měl být léčen v komplexním centru.