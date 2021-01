ONLINE: Česko je v počtu případů na obyvatele za týden nejhorší na světě

9:43 - Ve Spojených státech ve středu zemřelo téměř 4000 pacientů s covidem-19, což je nejvyšší bilance od začátku pandemie. Nakažených přibylo přes 250.000. Vyplývá to ze statistik Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) a deníku The New York Times (NYT). Podle iniciativy The COVID Tracking Project dál stoupá i počet nakažených v nemocnicích, kterých je aktuálně přes 132.000, skoro 8000 z nich je připojeno na plicní ventilátory.

Our daily update is published. States reported 1.7 million tests, 243k cases, a record 132,476 people hospitalized, and 3,793 COVID-19 deaths. Today's cases and deaths are the second highest to date. pic.twitter.com/bIifm1l1wY — The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) January 7, 2021

9:42 - V Jihomoravském kraji přibylo za poslední den 58 pacientů hospitalizovaných s nemocí covid-19. V nemocnici jich je 770. V tiskové zprávě to dnes uvedla ředitelka protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek. Za den se objevilo i 1717 potvrzených případů nemoci, což je čtvrtý nejvyšší nárůst v pandemii vůbec. Nová jsou i tři úmrtí lidí v průměrném věku nad 91 let.

9:30 - Až tisíc dávek vakcíny proti covidu-19 je připraven denně aplikovat personál chystaného očkovacího centra ve Fakultní nemocnici Olomouc. Nemocnice zatím očkuje své zaměstnance, z prvních dávek vakcíny jsou v kraji už očkováni také první klienti domovů pro seniory a lidé se zdravotním postižením. Na webu FN Olomouc to dnes oznámil její ředitel Roman Havlík.

COVID REPORT #8: Jak se vyvíjí COVID situace ve Fakultní nemocnici Olomouc? Podívejte se na vyjádření ředitele Romana Havlíka, který shrnuje zásadní události uplynulých dnů a výhled na dny následující. https://t.co/9CoAp4c1G1 — Fakultní nemocnice Olomouc (@fnolomouc) January 7, 2021

9:25 - V Česku bylo do středečního večera očkováno 19.918 lidí proti nemoci covid-19. Ministerstvo zdravotnictví dnes údaj poprvé zveřejnilo na webu. Podle úterního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by měla být data o očkování zveřejňována jednou týdně, a to pravidelně ve čtvrtek. Očkování začalo v Česku 27. prosince.

9:20 - Ve Zlínském kraji přibylo ve středu 930 potvrzených případů nákazy koronavirem. Je to méně než v úterý, kdy bylo rekordních 1258 nových případů, což byl nejvyšší denní přírůstek v kraji od začátku epidemie. Minulou středu bylo 1083 nově nakažených, vyplývá to z informací ministerstva zdravotnictví.

9:15 - Poptávka po zboží vyrobeném v Německu v listopadu překonala očekávání. Objem zakázek německého průmyslu se ve srovnání s předchozím měsícem zvýšil o 2,3 procenta, zatímco analytici počítali s poklesem. Zpráva, kterou dnes zveřejnil spolkový statistický úřad, je další ukázkou toho, že největší evropská ekonomika je v době koronavirové pandemie nečekaně odolná.

9:12 - V Olomouckém kraji přibylo ve středu 1272 potvrzených nákaz novým koronavirem, což je třetí nejvyšší denní počet od začátku pandemie. Zatím rekordní denní přírůstek byl v kraji zaznamenán 27. října, kdy činil 1515 nákaz. Epidemický index PES pro Českou republiku dnes oproti středě klesl o dva body na 84 bodů. Devátý den v řadě zůstává v pátém, tedy nejvyšším stupni epidemické pohotovosti.

9:09 - Epidemický index PES dnes oproti středě klesl o dva body na 84 bodů. Devátý den v řadě zůstává v pátém, tedy nejvyšším stupni epidemické pohotovosti. Příčinou dnešního poklesu indexu je mezitýdenní snížení podílu lidí hospitalizovaných s nemocí covid-19, u nichž se nákaza prokázala až v nemocnici.

9:02 - Česko znovu zaznamenalo rekordní počet nových případů nemoci covid-19 od březnového vypuknutí epidemie. Testy ve středu odhalily 17.668 nakažených, to je o 310 víc, než bylo dosavadní úterní maximum. S nákazou se teď v zemi potýká 132.725 lidí, to je také dosud nejvíc. V nemocnicích bylo podle posledních údajů na webu ministerstva zdravotnictví 7143 lidí s koronavirem, asi o dvě stovky méně než předchozí den, z nich 1061 je ve vážném stavu.

8:57 - Aktuálně se v Praze s nákazou koronavirem potýká 15.369 lidí, nejvíc od začátku epidemie. Celkový počet potvrzených případů v hlavním městě překročil 90.000, laboratoře jich odhalily 90.219. Více než čtyři pětiny se už vyléčily a 1147 lidí s prokázaným onemocněním covid-19 zemřelo.

⚠️ V Praze evidujeme za STŘEDU 6.1.2021 / 1.763 nově potvrzených případů onemocnění covid-19.

Od začátku epidemického výskytu onemocnění dne 1.3.2020 dosáhl celkový kumulativní počet případů k datu 6.1.2021 čísla 90.219, počet aktivních případů 15.369#COVID19 #praha pic.twitter.com/zlpPot54pi — Hygienická stanice hl. m. Prahy (@hygpraha) January 7, 2021

8:55 - Vláda tokijské metropolitní oblasti zrušila plánované vystavování olympijské pochodně na různých místech japonské metropole, aby "omezila shlukování lidí a další šíření covidu-19". V pátek začne v Tokiu a třech sousedních prefekturách platit kvůli zvýšenému počtu případů nákazy koronavirem stav nouze.