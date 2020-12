ONLINE: Rekordní přírůstek nakažených v ČR, nová mutace koronaviru je i v USA

10:24 - Očkuje se ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO), kde v úterý podstoupilo vakcinaci prvních 270 zdravotníků. "Předpokládáme, že dnes naočkujeme kolem 200 zdravotníků, kteří přicházejí do kontaktu s covid pozitivními pacienty, pracují s infekčním materiálem," řekla dnes mluvčí nemocnice Iva Piskalová.

Během včerejšího dne se ve #FN_Ostrava nechalo naočkovat vakcínou proti nemoci COVID-19 prvních 270 zdravotníků. #FN_Ostrava získala v prvotní dodávce 700 očkovacích dávek, kterými budou postupně naočkováni zdravotníci i chronicky nemocní hospitalizovaní pacienti. pic.twitter.com/iXtdd1O6up — FNO (@FN_Ostrava) December 30, 2020

10:23 - V jihočeských nemocnicích se léčí 278 pacientů s nemocí covid-19, což je o 30 procent víc než před Vánoci. Jejich počet roste od 25. prosince. Před měsícem bylo hospitalizováno 314 těchto pacientů. Na jednotkách intenzivní péče leží v kraji 36 pacientů s koronavirem. V lednu by mohly začít nemocnice odkládat některé plánované výkony. ČTK to dnes řekla předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová. Index protiepidemického systému PES stoupl dnes v kraji na hodnotu 76, předtím se dva dny držel na hodnotě 71.

10:03 - V Libereckém kraji přibylo v úterý 619 nových případů covidu-19. Podle údajů, které dnes aktualizovalo ministerstvo zdravotnictví (MZ), jich je o 81 víc než před týdnem. V protiepidemickém systému PES se přesto Liberecký kraj drží už pátý den na 75 bodech ze sta, což odpovídá čtvrtému stupni rizika z pěti.

9:52 - Světové metropole letos omezily kvůli epidemii koronaviru svůj silvestrovský program a vyzvaly obyvatele, aby strávili konec roku doma. Podobně jako v České republice v mnohých evropských státech bude na silvestra platit zákaz nočního vycházení. Tradiční ohňostroje či odpočítávání, jež lákají do ulic stovky tisíc lidí, letos v mnohých městech nahradí představení v televizi a na internetu.

Another night in... how else would we end 2020?



Tune into BBC One for a special New Year’s Eve celebration. Want to find out more? Here's how. ⬇️#LondonTogether — London Gov (london.gov.uk/coronavirus) (@LDN_gov) December 23, 2020

9:51 - Polská centrální banka by mohla v prvním čtvrtletí příštího roku přikročit k dalšímu snížení úrokových sazeb, aby podpořila ekonomiku v době pandemie koronaviru. Na oficiálním twitterovém účtu banky to napsal její guvernér Adam Glapiński. Většina ekonomů přitom dosud předpokládala, že úroky zůstanou minimálně do konce příštího roku beze změny, upozornila agentura Reuters.

"Obecny poziom stóp procentowych jest właściwy i najlepiej odpowiada obecnej sytuacji. Jednak w pierwszym kwartale następnego roku możliwe jest dalsze obniżenie stóp. Prowadzimy w NBP odpowiednie analizy możliwych okoliczności i potencjalnych skutków takiego obniżenia”. pic.twitter.com/cUA9er9mGR — Narodowy Bank Polski (@nbppl) December 29, 2020

9:44 - Jihočeský kraj převezme dnes první várku vakcín proti nemoci covid-19. První očkování plánuje kraj 31. prosince, pokračovat v něm bude 4. ledna. Jako první se bude očkovat emeritní primář infekčního oddělení českobudějovické nemocnice Václav Chmelík. ČTK to dnes řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

9:30 - V Karlovarském kraji v úterý testy potvrdily 233 nových případů nákazy koronavirem. Je to podobný počet jako v pondělí, kdy přibylo 246 případů. Index protiepidemického systému PES, kterým se mají řídit opatření proti covidu-19, klesl za den o čtyři body na hodnotu 62, která je k dnešku mezi kraji nejnižší. Kraj se i nadále drží ve čtvrtém stupni pohotovosti. Celostátní index PES stoupl proti úterý o devět bodů na 80, což znamená pátý stupeň pohotovosti.

9:15 - Ve Zlínském kraji přibylo v úterý 1045 potvrzených případů koronaviru. Je to dvojnásobek proti pondělí a asi o 330 případů více než minulé úterý. Jde také o nejvyšší denní přírůstek od začátku listopadu, naposledy bylo více případů 4. listopadu, kdy bylo 1115 nově nakažených.

9:10 - V Olomouckém kraji přibylo v úterý 1218 potvrzených nákaz novým koronavirem, což je třetí nejvyšší počet od začátku pandemie. Zatím rekordní denní přírůstek byl v kraji zaznamenán 27. října, kdy činil 1515 nákaz. Krajský index v protiepidemickém systému PES dnes vzrostl o deset bodů na 76. Odpovídá to spodní hranici pátého, tedy nejvyššho stupně.

9:05 - Epidemická situace v Královéhradeckém kraji se rychle zhoršuje. Skóre protiepidemického systému PES v kraji stouplo za den o devět na 84 bodů ze sta, a je tak nejvyšší ze všech krajů. Index tak odpovídá pátému stupni pohotovosti, který značí kritický stav. Ve čtvrtém byl předchozí dva dny. V pátém stupni byly dnes čtyři z pěti okresů, Hradecko, Rychnovsko, Náchodsko a Trutnovsko, o jeden více než v úterý. Pouze Jičínsko zůstávalo na stupni čtyři, vyplynulo z dnešních údajů ministerstva zdravotnictví.

8:55 - V Praze v úterý přibylo 1986 potvrzených případů koronaviru, což je nejvíce od začátku epidemie. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se mají řídit opatření proti covidu-19, se v hlavním městě zvýšil na 76 bodů. Dostal se tak na úroveň nejvyššího pátého stupně. Vyšší index byl v hlavním městě naposledy na začátku listopadu.

⚠️ V Praze evidujeme za úterý 29.12.2020 / 1.986 nově potvrzených případů onemocnění covid-19.

Od začátku epidemického výskytu onemocnění dne 1.3.2020 dosáhl celkový kumulativní počet případů k datu 29.12.2020 čísla 79.666, počet aktivních případů 12.435#COVID19 #praha pic.twitter.com/fPiQjmynG7 — Hygienická stanice hl. m. Prahy (@hygpraha) December 30, 2020

8:50 - V ČR se od začátku koronavirové epidemie v březnu nakazilo přes 700.000 lidí. Od září tempo růstu nákazy covidem-19 rychle stoupalo, počty prokázaných případů rostly o více než 10.000 za den a byly i dny s více než 15.000 případy. Pak tempo zpomalilo, nyní zase roste, v úterý testy odhalily rekordních 16.329 případů nákazy.

8:45 - Index protiepidemického systému PES je dnes v Moravskoslezském kraji třetím dnem na hodnotě 79. Je to o bod méně, než je celorepublikový průměr, který dnes vzrostl o devět bodů na 80. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. V kraji se v úterý začalo očkovat vakcínou proti covidu-19.

8:35 - Británie jako první země na světě schválila použití vakcíny proti koronaviru, kterou vyvinula Oxfordská univerzita s farmaceutickou společností AstraZeneca. Informovala o tom agentura Reuters. Vláda dnes přijala doporučení britské lékové agentury MHRA, uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

8:25 - V Ústeckém kraji přibylo v úterý 1180 potvrzených nákaz koronavirem, o 411 více než před týdnem. Jde o nejvyšší denní nárůst od konce října. Index protiepidemického systému PES je pátý den na čtvrtém stupni rizika, stagnuje na 71 bodech. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

8:12 - S onemocněním covid-19 zemřel ve Spojených státech nedávno nově zvolený kongresman ze státu Louisiana, uvedla BBC na svém webu. Je to podle médií první známý případ, kdy v souvislosti s infekcí zemřel někdo ze zákonodárného sboru USA. Jednačtyřicetiletý Luke Letlow měl složit přísahu první lednovou neděli.

COVID-19 has taken Congressman-elect Letlow from us far too soon. I am heartbroken that he will not be able to serve our people as a U.S. Representative, but I am even more devastated for his loving family. #lagov — John Bel Edwards (@LouisianaGov) December 30, 2020

8:10 - Jihokorejské úřady se snaží zvládnout prudce se šířící nákazu covidem-19 ve věznici v jihovýchodní části hlavního města Soulu, kde už se nakazilo téměř 800 vězňů a dozorců. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Třetí vlna nákazy v Jižní Koreji dál pokračuje; za posledních 24 hodin přibylo 1050 nových případů nákazy, jejichž celkový počet od začátku pandemie se blíží 60.000. S covidem-19 zemřelo 879 lidí.

8:00 - Index rizika epidemie covidu-19 v Česku se před koncem roku vrací na nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti, který značí kritický stav. Ve čtvrtém byl předchozí tři dny. Index dnes stoupl proti úterý o devět bodů na 80. Důvodem je rostoucí počet nových případů za poslední dva týdny a zhoršení reprodukčního čísla na 1,0, což ukazuje, že epidemie začíná zrychlovat. Zhoršuje se ale také nákaza mezi seniory a podíl pozitivních testů na celkovém počtu, výsledné skóre to ale zatím neovlivnilo. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

7:25 - V Německu denní bilance úmrtí spojených s koronavirem poprvé překonala hranici 1000. Za posledních 24 hodin tu přibylo 1129 zemřelých s nemocí covid-19 a 22.459 lidí se za stejné období koronavirem nakazilo, uvedl Institut Roberta Kocha.

7:20 - V prvních devíti měsících letošního roku přijelo do Itálie kvůli pandemii covidu-19 o téměř 69 procent méně zahraničních turistů než loni za stejné období. Informoval o tom italský statistický úřad Istat. V létě podle něj po své zemi též méně cestovali i sami Italové.

7:15 - Nemocnice v Česku mohou ode dneška očkovat z jedné ampule vakcíny proti nemoci covid-19 od firem Pfizer a BioNTech šest lidí namísto pěti. "Za přísného dodržení objemu jednotlivých dávek lze použít obsah jedné vícedávkové injekční lahvičky až pro šest pacientů, a to v případě, kdy objem očkovací látky v jedné lahvičce umožní odebrání nezbytného objemu jednotlivých dávek pro každou z aplikací," píše se v rozhodnutí zveřejněném na webu ministerstva, které je platné do konce března.

7:14 - Nadcházející prezident Spojených států Joe Biden při dnešním projevu věnovaném koronavirové krizi uvedl, že Američané mají patrně nejtěžší fázi pandemie stále ještě před sebou. Vládě dosluhujícího prezidenta Donalda Trumpa vytknul, že vakcinace obyvatelstva postupuje příliš pomalu, uvedly agentury Reuters a DPA.

7:13 - Nakažlivější mutace koronaviru, zaznamenaná v polovině prosince v Anglii, nejspíše nezpůsobuje vážnější průběh onemocnění covid-19 než jiné varianty. Vyplývá to ze závěrů porovnávací studie anglického úřadu pro veřejné zdraví (PHE), na níž dnes upozornila agentura Reuters.

7:12 - V americkém státě Colorado se v úterý potvrdil případ vysoce nakažlivé mutace koronaviru, jež byla poprvé odhalena ve Spojeném království. Informoval o tom coloradský guvernér Jared Polis. Podle agentury Reuters jde o první prokázaný případ této mutace ve Spojených státech.

Today we discovered Colorado’s first case of the COVID-19 variant B.1.1.7, the same variant discovered in the UK.



The health and safety of Coloradans is our top priority and we will monitor this case, as well as all COVID-19 indicators, very closely. pic.twitter.com/fjyq7QhzBi — Governor Jared Polis (@GovofCO) December 29, 2020

7:10 - Británie v úterý zaznamenala 53.135 nových případů nákazy koronavirem, což bylo nejvíce od doby, kdy v polovině roku začala s masovým testováním obyvatelstva. Britský premiér Boris Johnson podle deníku The Times udělil souhlas, aby byly další oblasti zařazeny do nejpřísnější čtvrté kategorie opatření, kam již nyní spadá velká část země.