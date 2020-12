ONLINE: Nová zjištění o "britské" mutaci koronaviru, Španělsko chystá registr odmítačů očkování

8:10 - Jižní Korea dnes ohlásila 40 úmrtí pacientů s covidem-19 za posledních 24 hodin. Jde o rekordní denní počet obětí, který zvýšil celkovou bilanci na 859 mrtvých. Od pondělní půlnoci také přibylo 1046 nových případů nákazy a celkový počet od začátku pandemie stoupl na 58.725, informovala agentura Reuters.

8:05 - Index rizika epidemie covidu-19 v Česku zůstává třetí den se 71 body ve čtvrtém stupni. Zjednodušené reprodukční číslo kleslo na 0,85, další tři parametry ovlivňující hodnotu indexu se ale zhoršují, na výsledné skóre to zatím nemá vliv. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Z krajů je v pátém stupni pouze Moravskoslezský, nejméně bodů má nově Jihomoravský kraj. Opatření v celém Česku od neděle odpovídají pátému stupni, a to minimálně do 10. ledna.

7:40 - Americká Sněmovna reprezentantů v pondělí schválila zvýšení jednorázového příspěvku, který dostane většina Američanů jako pomoc v koronavirové krizi. V souladu s přáním prezidenta Donalda Trumpa by se měla zvýšit částka z 600 na 2000 dolarů, informovala dnes agentura AP. Ke zvýšení příspěvku by se měl nyní vyjádřit republikány ovládaný Senát.

7:20 - Mexiko očekává příští rok oživení cestovního ruchu po letošním propadu způsobeném pandemií. Počet zahraničních turistů by se mohl zvýšit až o 65 procent, pokud se koronavirová krize zlepší, uvedlo ministerstvo pro cestovní ruch. Počet turistů se má meziročně zvýšit i v případě nejhoršího odhadu.

7:15 - V Německu se v pondělí nákaza koronavirem prokázala u 12.892 lidí. S covidem-19 zemřelo dalších 852 infikovaných. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha. List Die Welt uvedl, že se nová mutace viru SARS-CoV-2, která se výrazně šíří v jižní Anglii, v Německu objevila už v listopadu.

7:10 - Ve Španělsku, které má asi 47 milionů obyvatel, se nákaza koronavirem prokázala od počátku epidemie už u více než 1,8 milionu lidí. S covidem-19 zemřelo přes 50.000 nakažených. Údaje těch, kteří se k očkování nedostaví, se zaznamenají do registru. Do něj budou mít přístup i úřady dalších evropských zemí. Podle ministra zdravotnictví Salvadora Illy nebude databáze veřejná a bude se důsledně dbát na dodržení práva na ochranu osobních údajů.